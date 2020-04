Genoeg vergaderd, de crisis in het profvoetbal moet bestreden worden

Voor een beetje vrolijkheid in crisistijd moeten alle spelers uit de Keuken Kampioen Divisie cakejes gaan bakken. Ideetje van de marketeers achter de eerste divisie. Die vonden het ludiek als meesterpatissier Robèrt van Beckhoven, bekend van Heel Holland Bakt, de voetballers zou uitdagen „om de mooiste ClubCakes voor anderen te maken” en daarvan een video op sociale media te zetten. Hoe fraai hun muffins ook worden, van slagroom en fondant zal de stemming in het betaalde voetbal niet opklaren.

De bedrijfstak verkeert in een ongekende crisis. Zeker na afgelopen vrijdag, toen de vergadering tussen de KNVB en de clubs over de beëindiging van het seizoen vanwege de coronacrisis, uitliep op een klucht. Clubs dreigen met rechtszaken omdat hun onterecht promotie of Europees voetbal zou zijn afgenomen (zie reacties onderaan).

Of ze hun gelijk halen of niet, hun zorgen steken schril af bij het grootste probleem waar de sector op afstevent: meer dan driehonderd miljoen euro aan verloren inkomsten. Een probleem waarvoor KNVB-directeur Eric Gudde in het weekend per brief de hulp van de overheid heeft ingeroepen. Hij luidt de noodklok zonder dat het betaalde voetbal zelf in oplossingen heeft voorzien in de afgelopen zeven weken – sinds 8 maart is er in de competities al niet meer gevoetbald.

Vergaderd is er genoeg. Maar het blijft wachten op concrete maatregelen die ervoor zorgen dat het voetballandschap ook na de crisis uit 34 profclubs bestaat. In de videocalls stipte een club als AZ meermaals aan dat het tijd werd om de gevolgen van een definitieve staking uit te werken. Maar in plaats daarvan werd het meest waarschijnlijke (maar minst gewenste) scenario zo lang mogelijk vooruit geschoven, in de hoop dat alles snel weer goed kwam.

Actie-reactie-beleid was het, of om in vaktermen te spreken: de voetballerij liep de laatste tijd vooral achter de bal aan.

Sterker nog: als gevolg van het geklungel in de laatste vergadering zal deze week nog steeds alle aandacht uitgaan naar het achterhoedegevecht om promotie en degradatie. Verloren energie, juist nu bij clubs de behoefte aan een reddingsplan groeit. Zij zien met lede ogen aan hoe onder meer de kunst- en cultuursector wel met succes heeft gelobbyd in Den Haag.

Waarom denkt de KNVB de verantwoordelijke minister om financiële hulp te kunnen vragen zolang de sector zelf nog offers moet brengen? Wat gaan directeuren en spelers aan salaris inleveren? Is het scenario van een collectieve lening bij een huisbank al onderzocht? Wat is de verdeling van het noodfonds dat de KNVB, samen met hoofdsponsor ING en de Oranje-internationals, in het leven riep voor het prof- en amateurvoetbal ?

Of denkt de voetbalwereld de hand te kunnen uitsteken in de hoop dat die uit mededogen wordt gevuld?

Miljoenentekort

Vrijdag hield de KNVB de clubs voor dat het betaalde voetbal 300 miljoen schade lijdt. Honderd miljoen minder dan de 400 miljoen die directeur Gudde noemde in zijn brief naar Den Haag. Over het seizoen 2019-2020 gaat het om 96 miljoen euro: 82 miljoen in de eredivisie, 14 miljoen in de eerste divisie. Voor komend seizoen zijn de cijfers nog slechter, blijkt uit een interne impactanalyse van de KNVB: naar schatting 177 miljoen euro verlies voor de eredivisie, gemiddeld 10 miljoen per club, en 27 miljoen voor de eerste divisie.

Voorbij zijn de problemen zeker niet als er vanaf september weer mag worden gevoetbald. De verwachting is dat tot 2021 geen publiek welkom is, bevestigen bronnen tegenover NRC. Clubs blijven verstoken van recettes en horeca-inkomsten van supporters én sponsors , onderdelen waar het Nederlandse betaalde voetbal meer op drijft dan buitenlandse competities die tv-gelden als belangrijkste inkomstenbron hebben.

Opmerkelijk is dat bij clubs de indruk is gewekt dat er al weken wordt gesproken over salariskorting van spelers. Maar pas aanstaande donderdag gaan de spelersvakbonden „verkennend” in gesprek met FBO, de federatie die de clubs vertegenwoordigt. Dit betekent dat er nog veel stappen te nemen zijn totdat spelers daadwerkelijk minder betaald krijgen. Ter vergelijking: de selectie van Bayern München leverde eind maart al twintig procent salaris in.

Weliswaar liggen de salarissen in Duitsland hoger dan in Nederland, maar het is opmerkelijk dat nu pas over korting wordt gesproken.

PSV-directeur Toon Gerbrands sprak er vrijdag over bij talkshow Op1. Bij gebrek aan collectieve actie, had de directie van PSV zelf besloten om 20 procent salaris af te staan zolang er zonder publiek wordt gevoetbald, zei Gerbrands. Hetzelfde verzoek is neergelegd bij de spelersgroep van PSV. Aan tafel fronste landbouwminister Carola Schouten haar wenkbrauwen. „Deze situatie is toch al weken aan de gang? Waarom moet alles op het laatste moment?”

Onbedoeld sloeg zij de spijker op zijn kop. Tot op heden is er vooral afgewacht. Bij de clubs keken ze naar de KNVB, de KNVB keek naar Den Haag. Wel is er overheidscompensatie voor salarissen geregeld. Clubs deden met succes een beroep op de regeling waarbij de overheid maximaal 9.538 euro van een maandsalaris betaalt. Goed voor de eerste divisie, maar in de eredivisie ligt het gemiddelde maandsalaris op 24 duizend euro.

Voucher voor seizoenkaarten

Intussen hebben clubs vertraging met hun seizoenkaartacties opgelopen. Een werkgroep zou uitzoeken hoe het zit met de compensatie van seizoenkaarthouders over afgelopen seizoen. Clubs zijn verplicht hen tegemoet te komen met cash geld of een voucher, tenzij fans afzien van compensatie. Terwijl de werkgroep bezig was, zaten clubs in de wachtkamer met de verkoop die nieuwe inkomsten moet genereren.

Lees ook Hebben seizoenkaarthouders recht op geld terug van voetbalclubs?

Ook is nog onduidelijk in welke mate Europees spelende clubs de rest gaan compenseren. AZ opperde dat clubs in de Champions League 25 procent van hun inkomsten afstaan, clubs in de Europa League 15 procent. Maar Ajax gaat daar niet zomaar in mee. Eerdere initiatieven van de club werden niet gewaardeerd.

De competitie is definitief gestaakt, maar de strijd gaat door.

FC Utrecht ‘De bekercompetitie lijkt ineens niet meer te bestaan’ Thijs van Es, algemeen directeur FC Utrecht ( zesde in de eredivisie, bekerfinalist). Besluit: geen Europa League-ticket. „Collectief handelen is juist nu belangrijk. Je moet met elkaar een branche doorzetten. Alles moet op tafel. Het gaat erom: hoe geeft de KNVB leiding in zo’n complex besluitvormingsproces? Het enige wat je kan doen is naar voren stappen, aan tafel zitten en proberen er soep van te maken.” „Het is juist in dit geval dat de bond niet open en transparant is, niet in contact treedt en daarmee het voorbeeld stelt dat we nu niet nodig hebben. Je wint geen vertrouwen naar elkaar toe. Dat is echt zonde.” „De videoconferences met de clubs worden opgenomen. Wij vroegen vrijdag aan de KNVB: kunnen wij de opnames ontvangen? Toen werd het heel stil. En werd er gezegd: we zullen een verslag sturen. Nee, zeiden we: we willen de opnames. Dat moesten ze overleggen. Toen zeiden we: dit duidt nogmaals op het gebrek aan transparantie.” „Wij vragen ons af: waar is de KNVB-beker gebleven in dit verhaal? Die is nergens genoemd. De winnaar heeft recht op groepsfase Europa League, dat is nogal wat. De bekercompetitie lijkt ineens niet meer te bestaan en dat ticket is nu overgeheveld naar de eredivisie. Wat zijn de uitgangspunten geweest om dat te beslissen? Dat is niet duidelijk.” „Het is ook gek dat bij de keuze voor promotie en degradatie clubs wel werden geraadpleegd, maar niet voor het besluit over de Europese tickets. Dat lijkt inconsequent bestuur. We gaan de zaak aanhangig maken en zijn nu onze strategie aan het opstellen met een team van advocaten.”

SC Cambuur ‘Uit berekeningen blijkt dat we 99 procent zeker waren van promotie Ard de Graaf, algemeen directeur SC Cambuur (koploper in de eerste divisie). Besluit: geen promotie. „De kans dat we een rechtszaak beginnen is zeer groot. We voelen ons gesteund door supporters en sponsoren die zeggen: dit moet je laten toetsen. Het verschil tussen eerste divisie en eredivisie is enorm, zowel financieel als commercieel. Promotie van Cambuur is vergelijkbaar met Champions League-voetbal voor Ajax.” „Uit berekeningen blijkt dat Cambuur 99 procent zeker was van promotie . Ik snap niet waarom de KNVB de Europese tickets wel op basis van de uitgangspunten van de UEFA [objectieve sportieve criteria] toewijst, maar vervolgens om advies van de clubs vraagt voor promotie en degradatie. En dan spreken ze zich uit, en dan leggen ze dat naast zich neer.” „Na het besluit wilde Eric Gudde [directeur betaald voetbal] het liefst zo snel mogelijk de verbinding verbreken. We konden nog net twee vragen stellen. En toen zagen we een stofwolk in beeld. Hij wilde er duidelijk vanaf.”

De Graafschap ‘Heel ingewikkeld om de club door deze crisis te leiden’ Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur De Graafschap (tweede in de eerste divisie). Besluit: geen promotie. „Ik ben negen jaar burgemeester geweest, dus ik weet ongeveer hoe het gaat met stemmen. Zestien clubs waren vóór het doorvoeren van promotie en degradatie, negen tegen en negen onthielden zich. Ik dacht: dat zit goed, een ruime meerderheid vóór. Maar daarop zei Gudde dat er géén meerderheid was voor promotie en degradatie, en zij daarom als bestuur betaald voetbal besloten niet over te gaan tot promotie en degradatie.” „Natuurlijk heb ik een belang. Maar ik kijk bovenal naar: welk proces het bestuur betaald voetbal volgt? Gudde heeft die neutrale stemmen boven op de tegenstemmen geteld. Onbegrijpelijk, democratisch gezien. De vraag is of de clubs die neutraal hebben gestemd, bewust zijn gemaakt van wat dat betekent, en de weging die het bestuur betaald voetbal daaraan heeft gegeven.” „Ik hoop dat Gudde beseft dat dit ons miljoenen euro’s kost. En dat het al heel ingewikkeld is om de club door deze crisis te leiden. We sluiten een stap naar de rechter niet uit. Met name vanwege het proces dat het bestuur betaald voetbal heeft doorlopen.”