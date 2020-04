‘De mens is als een vissenkom’

Hans Teeuwen opent het gesprek in stijl. „Is dit voor dat zieltogende NRC? Opvallend. Als het goed gaat, zie je ze niet, hoor je ze niet, mailen ze niet, maar dan gaat het bergafwaarts en weten ze opeens mijn telefoonnummer weer. So fucking be it.’ De mens is doorzichtig, zeg ik. „Ja, net als vissenkommen.”

Teeuwens nieuwe tournee dit voorjaar werd geschrapt. Maar het gaat uitstekend: „Ik ben maar weer gaan schrijven. Een coronaconference! Er is zoveel aan de hand. Daar moet toch materiaal uit te halen zijn.”

Inspiratie komt bij vlagen. „Schrijven is 95 procent van de tijd ontevreden rondlopen en denken: er komt niks en ik doe niks. En dan opeens heb ik een idee en was ik kennelijk toch aan het werk.”

Als hij genoeg materiaal heeft, overweegt hij het op te nemen. „Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik recht op de camera speel, als een monoloog, zonder publiek, zonder lach. Hoe het aan de man moet worden gebracht, via welk platform, daar mogen anderen zich over buigen.”

Dat zijn show niet doorgaat, is het minste probleem van deze crisis. „Met bekende artiesten hoeven we geen medelijden te hebben. Ik heb artiesten gezien die zielig gaan doen. Ga ik echt niet aan meedoen.

„Ik heb erg moeten lachen om Ramsey Nasr, die vond dat kunstenaars betrokken moesten worden bij het RIVM. Kunstenaars zijn er niet om een pandemie te bestrijden.” Maar misschien wel om met hun verbeelding mee te denken over de inrichting van de maatschappij? „Nee hoor. Als de hardwerkende mensen, die het zware werk moeten doen en de risico’s lopen, ’s avonds moe thuiskomen, dan is het leuk als ze wat entertainment hebben. And that’s were we come in!”

Teeuwen maakt soms een wandelingetje, zegt hij. „Maar het is voor mij nog steeds moeilijker om de deur uit te gaan dan om binnen te blijven. Ik ben een binnenmens.”

Hij neemt het coronanieuws tot zich tot hij er „gallisch” van wordt. „De dikke romans staan nog in de kast. Ik heb zeven seizoenen Sopranos opnieuw bekeken. Fantastisch, komt geen serie bij in de buurt.”

Hans Teeuwen Leeftijd: 53 Beroep: cabaretier en zanger