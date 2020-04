De beelden van de crisis

Over de fotograaf Wie: Ilvy Njiokiktjien (35) Woont in: Utrecht Opleiding: School voor Journalistiek Werkt voor NRC: sinds 2013… of zo. Ook voor:The New York Times, VII photo agency Stijl: Documentaire fotojournalistiek met altijd een link naar hedendaagse kwesties Kleur of zwart-wit: Kleur Voorbeeld: Ik ben fan van Alex Webb. Mijn werk lijkt er totaal niet op, maar ik vind het wel heel mooi. In zijn werk zitten altijd meerdere lagen. Ik denk dat hij dagen op één plek stil moet staan om uiteindelijk tot zo’n beeld te komen.

Lege straten, rijen voor de coffeeshops en leeggehamsterde supermarkten. Fotografe Ilvy Njiokiktjien (35) was even bang dat bij gebrek aan beter dít de beelden waren die over zeventig jaar zouden tekenen hoe we terugkijken op deze crisis. „Het is in mijn ogen belangrijk dat dit historische moment zo goed mogelijk fotografisch wordt vastgelegd”, zegt ze.

Beeld uit de ziekenhuizen was er tot voor kort nauwelijks en zo blijft het voor velen voelen als vechten tegen een onzichtbare vijand. „We kenden de beelden uit Bergamo wel, maar hadden geen idee wat zich achter de muren van Nederlandse ziekenhuizen afspeelt.”

Een maand lang belde Njiokiktjien grote ziekenhuizen, die hielden aanvankelijk bijna allemaal de boot af. „Dat snap ik, het was alle hens aan dek, maar nu het iets rustiger wordt op de afdelingen komt er gelukkig wat meer ruimte.” Afgelopen week deed het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch de deuren voor haar open, en koppelde haar aan klinisch geriater en farmacoloog Karen Keijsers , die nu ingezet wordt als corona-arts. Ze mocht haar een dag volgen.

Het is woensdagochtend half zeven als Keijsers aan haar ontbijt zit. Ze leest aandachtig de rouwadvertenties. Als er een patïent van haar afdeling is overleden stuurt ze de nabestaanden een kaart, die dag is dat gelukkig niet nodig. „Voorheen waren het vier pagina’s met rouwadvertenties, nu gelukkig nog maar twee”, zegt Njiokiktjien. „Daaraan kan ze zien dat het langzaamaan beter gaat.”

Hierna gaat Keijsers joggend door een natuurgebied naar het ziekenhuis. Ze heeft dan vijf kilometer de tijd om haar hoofd leeg te maken voor haar dienst begint.