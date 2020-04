Saoedi-Arabië schaft lijfstraffen af

Saoedi-Arabië stopt met het inzetten van zweep- en stokslagen als straf. Dat blijkt uit een juridisch document dat verschillende internationale media hebben ingezien, meldt de BBC. Executies, vaak uitgevoerd in de vorm van een (openbare) onthoofding, blijven wel doorgaan. Ook aan het afhakken van handen voor bijvoorbeeld diefstal komt geen einde.

De geselingen zullen volgens het juridische document voortaan vervangen worden door gevangenisstraffen en boetes. Lijfstraffen werden door Saoedische rechters uitgedeeld voor allerlei vergrijpen, waaronder openbare dronkenschap en seksuele intimidatie. Saoedi-Arabië kent geen wetboek van strafrecht met vastomlijnde straffen per vergrijp. In plaats daarvan baseren rechters straffen op hun interpretatie van bepaalde islamitische teksten. Zij konden daardoor tot nu toe grotendeels zelf bepalen wanneer zij lijfstraffen gepast vonden.

‘Vooral PR’

Het besluit is volgens persbureau Reuters genomen op aangeven van kroonprins Mohammed bin Salman en onderdeel van mensenrechtenhervormingen in het land. Bin Salman kwam anderhalf jaar geleden onder vuur te liggen voor de moord op Washington Post-columnist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Meerdere Westerse inlichtingendiensten gaan ervan uit dat hij daarvoor de opdracht heeft gegeven.

Lees ook dit stuk van buitenlandredacteur Floris van Straaten: ‘Minder executies, maar niet minder zorgen’

Amnesty International noemt het besluit om lijfstraffen af te schaffen een „klein stapje” in de goede richting. „Maar Saoedi-Arabië neemt wel meer stapjes, vooral als PR, en die blijken dan later niet zoveel te betekenen”, zegt een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie tegen persbureau ANP. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van een „welkome beslissing”, maar eentje die „jaren eerder genomen had moeten worden”. Eerder deze week werd bekend dat het aantal executies in Saoedi-Arabië is gestegen, van 149 in 2018 naar 184 in 2019.