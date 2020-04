Overname verkeerstak Embraer door Boeing afgeketst

De overname van een groot deel van vliegtuigproducent Embraer door Boeing gaat niet door, ondanks het principeakkoord dat hierover in 2018 was getekend. Dat maakt Boeing zaterdag bekend. In het overleg zijn de bedrijven er volgens Boeing niet in geslaagd om de juiste voorwaarden voor de overname vast te leggen, voordat de deadline hiervoor in de nacht van vrijdag op zaterdag verliep.

De vliegtuigbouwers hadden gepland om een aanzienlijk deel van de verkeersvliegtuigentak van Embraer af te splitsen en in een joint venture onder te brengen, waarvan Boeing voor 80 procent en Embraer voor 20 procent eigenaar zou worden. Hiervoor zou de Amerikaanse vliegtuigfabrikant 4,2 miljard dollar (3,8 miljard euro) betalen. Op welke afspraken deze deal nu exact is misgelopen, is nog niet bekend.

Embraer, dat in 2019 in totaal 198 vliegtuigen afleverde, is na Boeing en Airbus de op twee na grootste vliegtuigfabrikant ter wereld. Het Braziliaanse bedrijf was interessant voor Boeing omdat het voornamelijk kleinere verkeersvliegtuigen produceert, tot een maximum van 150 passagiers. Embraer werkt al jaren samen met Boeing en zal daar ondanks de afgeketste deal mee doorgaan.

In Brazilië was de overname van het bedrijf ook een controversieel onderwerp. De Unie van Metaalwerkers vreesde voor banenverlies, ook al zou de joint venture in het Latijns-Amerikaanse land gevestigd blijven.