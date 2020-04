Lepelaar op reigernest

De lepelaar is één van de best getelde broedvogels van Nederland, blijkt uit een recent rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland naar 195 soorten broedvogels. En dat is opvallend, want vijftig jaar geleden waren er maar 215 lepelaarpaartjes in Nederland (op Texel, bij het Naardermeer en bij het Noord-Hollandse Zwanenwater).

In 2019 was het aantal broedparen al toegenomen tot 3.800. Die toename hangt deels samen met habitatuitbreiding: steeds meer lepelaars broeden ook in het binnenland, in de buurt van grote steden. Daar gebruiken ze oude nesten van blauwe reigers en zoeken ze voedsel in polderslootjes. Sommige lepelaars overwinteren in Nederland, maar de meeste trekken naar Spanje, Portugal en West-Afrika.

Naam: lepelaar Wetenschappelijke naam:Platalea leucorodia Leeft: vooral langs de kust, maar ook in polders in het binnenland Uiterlijk: wit, lange donkere poten, lange lepelvormige zwarte snavel, wit kuifje Eet: garnalen, kleine visjes (zoals driedoornige stekelbaars) Opvallend: kort na 1900 ontstonden de eerste Nederlandse lepelaarkolonies op Texel

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 april 2020