De verkoopsters showen online de dresskini’s

Taillerende jurkjes, nautische topjes en dresskini’s. Het komt allemaal voorbij in de dagelijkse live modeshow op Facebook van Maxim’s Fashion Plus – een modewinkel uit Best voor de ‘curvy, plus-size-vrouw’. Nu de klanten niet meer komen shoppen in de winkel, brengt Maxim’s Fashion Plus de winkel virtueel bij de mensen thuis.

Al vijftien jaar zit winkeleigenaresse Milly Claes (lachend: „Ik ben 54, maar mijn kledingmaat ga ik je niet vertellen”) in het vak. En altijd had ze een grote mond over één ding: een onlinewinkel komt er niet, daarvoor was het te druk in de zaak. Maar de echte reden, zegt Claes, is het persoonlijke contact. „In de winkel kunnen we mensen uit hun comfortzone halen en anders naar zichzelf laten kijken.”

En dat liep de afgelopen jaren gesmeerd. De zaak breidde een halfjaar geleden zelfs uit naar een groter pand, de oude winkel werd een outlet. „Een winning team”, beschrijft Claes haar veertien personeelsleden. Over de omzet maakte ze zich nooit druk. „Ik was alleen succes aan het managen.”

Totdat het coronavirus Nederland bereikte. Na de eerste berichten lag Claes in bed en trok ze het dons over haar hoofd. „Het ene moment ben je een winning team, het andere moment dreigt het schip te zinken.” De winkel in het Brabantse Best bleef de eerste dagen leeg. „Toen zijn er wel wat tranen gevallen.”

Ze hadden al een fashionshow gepland in de winkel, die een heuse catwalk heeft. Waarom doen we dat niet online, vroeg het team zich af tijdens een brainstorm. En zo geschiedde. Vier keer per week showen ze kleding uit de winkel op Facebook. Elke keer met een ander thema of merk.

De verkoopsters werden tot model gebombardeerd. De dames doen zelf het haar en de make-up, zegt medewerkster Natalie Hoogenkamp (45). „En altijd lippenstift, dan kom je beter over op beeld.”

In het begin moesten ze wennen en waren de filmpjes nog wat statisch. „We zijn nu luchtiger”, zegt Hoogenkamp. Af en toe gaat er wat mis, zoals een jurk die achterstevoren aan was getrokken. Maar daar lachen ze om. „We zijn al best aardig gewend”, zegt Hoogenkamp. „maar nu komt deze week de badmode.” De badpakken en dresskini’s (badpakjurken) worden uit de rekken gehaald. „Dat is best wel spannend.”

Ondertussen wordt er geappt, gefacetimed, gemaild en gebeld met klanten. De filmpjes worden duizenden keren bekeken en de verkoop stijgt weer. „De omzet was nog maar 30 procent van wat we hadden, maar stijgt dankzij de shows naar 60, 70 procent”, zegt Claes.

Maar de echte winst zit ’m in de reacties. Moeders en dochters die elke dag klaarzitten met een kopje koffie voor de show, of oudere mensen die alleen zijn. Zorgmedewerkers die na hun dienst even kijken. „Als je de krant openslaat of de tv aanzet, hoor je alleen nieuws over corona. Dan wil je ook wel even wat afleiding.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 april 2020