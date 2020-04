Premier Spanje nog boos om Nederlandse houding rondom noodsteun

De Spaanse premier Pedro Sánchez is nog altijd verbolgen over de manier waarop Nederland zich heeft opgesteld tijdens de onderhandelingen om noodsteun voor getroffen Europese landen. Met name de halsstarrige houding van minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft voor irritatie gezorgd, zei de premier tijdens een persconferentie volgens de NOS.

Volgens Sánchez waren excuses op zijn plek geweest. “Ik had wel graag iets van de Nederlandse premier willen horen. Waarin hij iets had gezegd over Spanje. Iets waarin hij was ingegaan op die onterechte kritiek door zijn minister van financiën”.

Sánchez ziet de pandemie als een goed moment voor de Europese Unie om te laten zien wat solidariteit betekent. Volgens de premier is het niet het moment om te praten over eventuele voorwaarden rondom de noodsteun die Spanje uit het herstelfonds kan krijgen. “Dit is een oorlog. En in een oorlog stel je geen voorwaarden aan hulp. We steken ons in schulden om levens te redden. Hier hebben we maar een doel: als collectief, als land, levens redden. Daaraan kun je geen voorwaarden van buiten stellen”.