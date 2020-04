Actrice Martine Crefcoeur maakte op jonge leeftijd indruk als Anne Frank

Martine Crefcoeur heeft honderden rollen gespeeld, maar haar naam is decennia lang verbonden gebleven aan haar allereerste: de rol van Anne Frank in de eerste Nederlandse toneeluitvoering van Het dagboek van Anne Frank in 1956, bij de Arnhemse toneelgroep Theater. En ook nu ze op 84-jarige leeftijd is overleden, wordt weer overal verwezen naar de debuutrol waarmee ze destijds zo veel indruk maakte.

Martine Crefcoeur was leerling aan de toneelschool in Maastricht, toen ze via een auditie werd ontdekt door Karl Guttmann, die als directeur van Theater een jeugdige actrice zocht voor de rol van Anne Frank. Haar optreden werd alom toegejuicht. „Zij heeft dat met veel talent gedaan,” schreef het Algemeen Handelsblad, voorloper van NRC Handelsblad en nrc.next, „duidelijk met een overgave en een streven naar vereenzelviging, welke het haar mogelijk maakte door te dringen tot het wezen van dit tot vroegrijpheid gedwongen kind.”

Geen tv-opnames bewaard gebleven

In 1960 speelde Theater de voorstelling ook op de televisie, maar de Amerikaanse rechthebbenden verboden dat die productie vaker dan één keer zou worden uitgezonden. Daarom is er niets van vastgelegd.

De eerste zes jaar na haar debuut bleef Martine Crefcoeur verbonden aan Theater. Daarna was het toenmalige Nieuw Rotterdams Toneel haar voornaamste werkgever. Vanwege die vaste verbintenissen restte haar te weinig tijd om ook veelvuldig op de televisie te verschijnen.

The Family en Op hoop van zegen

Wel speelde ze begin jaren zeventig een belangrijke rol in het theaterfeuilleton The Family van Lodewijk de Boer – over een handjevol gespierde jongelieden in een kraakpand bij wie de emoties zich zelden lieten beteugelen. Het leek theater van de straat, dat opzien baarde door het explosieve spel. Martine Crefcoeur speelde daarin, naast Huib Broos en Gees Linnebank, een zwijgende, maar hoogst expressieve hoofdrol als het geblokkeerde zusje dat een dierlijk soort hunkering naar lijfelijk contact liet zien. The Family werd in 1973 verfilmd – dat was haar eerste (en enige) filmrol.

Sindsdien werkte Martine Crefcoeur nog mee aan een nieuwe versie (in 1981) van Op hoop van zegen van Herman Heijermans, als de opstandige vissersvrouw Jo, en diverse andere theaterproducties. En in de jaren negentig gaf ze acteerlessen aan het Hofplein-jeugdtheater in haar woonplaats Rotterdam. Maar allengs verdween ze buiten beeld. Ze overleed op 18 april, maar haar overlijden werd pas dit weekend bekendgemaakt.