16 doden bij aanval op parkwachten in Congo

Een groep van burgers en parkwachten is op vrijdag in het oosten van Congo aangevallen door gewapende milities. Daarbij zijn zestien mensen om het leven gekomen en velen gewond geraakt, meldt persbureau Reuters. Niet eerder vielen er zo veel slachtoffers bij een aanval in het nationale park.

Lees ook: Machtsstrijd in Congo stopt ook met aantreden nieuwe regering niet

Een groep van ongeveer zestig milities van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR) heeft het konvooi in een hinderlaag laten lopen. Volgens de leiding van het nationaal park waren de parkwachten niet het doelwit van de aanval, maar ging het om de burgers die meereisden.

Het is niet voor het eerst dat er bloedige gevechten plaatsvinden in Virunga. Na een kidnapping van een groep buitenlandse toeristen half mei 2018 werd Virunga ruim een half jaar gesloten voor publiek.

Berggorilla’s

In het park leven de laatste berggorilla’s, met ongeveer duizend exemplaren. Door houtkap en smokkel, onder andere door gewapende milities, worden de berggorilla en andere diersoorten in hun bestaan bedreigd. De natuurbescherming van het Virungapark leidt echter ook tot excessen: toen bewoners in 2018 na een storm wilden terugkeren naar hun enclave in het park, werden zij daarbij door parkwachters tegengehouden.

De militiegroep FDLR, gevormd door Hutu’s uit Rwanda, is sinds 2000 in een strijd verwikkeld met de overheid van Congo. In de regio Oost-Congo zijn meerdere strijdende groepen actief.