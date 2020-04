Zo ging de tweede editie van de NRC corona-leesclub

Samen lezen in tijden van corona – met die woorden trapte Bas Heijne half maart een spontane editie af van de virtuele leesclub @NRCTwitLit. Voor de tweede editie koos hij Mijn duistere Vanessa, het spraakmakende en ook controversiële debuut van de Amerikaanse Kate Elizabeth Russell. Deze roman (hier de recensie) gaat over een #MeToo-schandaal, die de volwassen Vanessa terugbrengt naar de affaire die ze als minderjarige scholier had met haar 42-jarige leraar Engels (Uitgeverij Prometheus).

Qua stijl, setting en toon verschilt dit boek van de debuutroman die in de vorige editie werd gelezen: De Parijzenaar van Isabella Hammad. Maar allebei gaan ze over levens die door een vorm van intiem verraad totaal ontregeld en ook kapot gemaakt worden.

Pageturner

Van ‘pageturner’ tot ‘sneed door mijn ziel’ en ‘ik vond het niet zo goed’, lees hieronder de reacties van de deelnemers aan deze tweede editie.

Volgende editie

Vanaf zaterdag 25 april gaat de derde editie van de online leesclub van start. Het geselecteerde boek: De kolibrie van Sandro Veronesi - een ‘denderende roman’ vol humor en liegende personages in een onopvallende wijk in Rome. Meedoen kan op Twitter met #veronesi.