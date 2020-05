‘Wij zijn trappelende showpony’s, hè’

Dinsdag 18 februari, Theater De Meerpaal in Dronten

Met de hand geborduurde bloemen, rijk geplooide stoffen, pofmouwen, pauwenveren, crinolines en bustiers. De door Yan Taks ontworpen en in Wenen gemaakte kostuums die Simone Kleinsma zo gaat aantrekken om in de vrolijke weduwe Dolly te veranderen, hangen klaar in de gang bij de kleedkamers. Het is halfvijf in de middag, drie dagen voor de eerste try-out van Hello, Dolly!, negen dagen voor de eerste Nederlandse coronapatiënt. Vanavond is er een generale repetitie met orkest, en Simone zit in de kleedkamer van Paul de Leeuw, die zo de norse weduwnaar Horcus ten Gelder wordt. „We zijn nu aan het finetunen”, zegt hij. „Alles wordt nog een keer goed schoongemaakt.”

Simone, nog in blauwe coltrui en witte gympen: „Niet met een doekie, hè. Hij bedoelt qua tekst en mise-en-scène.”

Half januari zijn ze begonnen. De regisseur – de Amerikaan Glenn Casale – wilde de voorstelling zo snel mogelijk in de grondverf hebben staan en daar werd Simone af en toe „hypernerveus” van. Ze heeft veel tekst, veel meer dan Paul, en die moest ze in vier weken uit haar hoofd leren. „Dus ben je alle dagen van kwart over tien tot halfzeven aan het repeteren, en ’s avonds zit je weer aan dat script. En dan is het ineens weer halftwaalf.”

Paul: „Heel goed dat je het zo doet, Moon. Heel goed.”

Simone: „Er zitten hele monologen tussen, dus dat is blokken, blokken, blokken. Steeds een zin erbij, 1, 2… 1, 2, 3… 1, 2, 3, 4… En dan sta je de volgende dag weer op de vloer en is het weg, haha.”

Paul: „Je doet het goed, Moon. Je hebt ook helemaal geen faalangst, wat je wel eens hoort van oudere actrices. Dat je bang wordt voor het toneel.”

Simone: „O, nee, hoor. En dat rammen heeft zijn vruchten afgeworpen, want de paniek is nu wel voorbij.”

Hello, Dolly! is een Amerikaanse musical uit 1964, gebaseerd op een klucht uit 1938 die speelt in 1890. Dolly, koppelaarster sinds haar man dood is, zoekt een vrouw voor de steenrijke Horcus, maar wil eigenlijk zelf met hem trouwen. Natuurlijk krijgt ze hem, maar pas na tal van verwikkelingen met andere vrouwen. „Eigenlijk ben jij mijn Tinder”, zegt Paul. „Ja, toch? Jij swipet voor mij.”

Ik ga door tot mensen zeggen: nou ziet het er niet meer uit’ Simone Kleinsma

Simone: „Jazeker.”

Paul: „Het is allemaal heel grappig, maar we moeten het oprecht spelen en vooral niet om onszelf lachen, want dan is het weg.”

Simone: „Jij moet vooral niet om jezelf lachen.”

Paul: „Ja, daar heb ik erg aan moeten wennen. Niet voor de lach gaan, maar voor het personage. Horcus is een norse man en zo moet ik hem spelen. Autoriteit, autoriteit, autoriteit. Daar ben ik de afgelopen weken erg op getraind, ook door Moon. Doe wat je moet doen en sloof je niet zo uit.”

Simone: „Voor mij zal het nog wel even duren voordat ik Dolly kan spelen zonder doodmoe te worden. Zes avonden per week straks, hè. Toen ik Annie speelde” – Was getekend, Annie M.G. Schmidt was haar vorige grote musicalrol – „hoefde ik bij wijze van spreken alleen maar wat over het toneel te sloffen. Maar nu, ik hol me gewoon een verstomping.”

Paul: „Zingen in een korset.”

Simone: „Dat is ook een ontdekking, zeg. Tsjongejongejonge. Ik benijd die vrouwen niet die in 1890 altijd in van die dingen moesten rondlopen. Ik snap dat ze om de haverklap flauwvielen. Maar echt, hè. Je kan in zo’n ding bijna niet ademen.” En toch: „Het is het leukste vak dat er is en ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Dus ik ga door totdat mensen tegen me zeggen: nou ziet het er niet meer uit. Ik heb met een paar vrienden afgesproken, ook met Paul, dat ze me dan van het podium af slepen. Al denk ik dat ik zelf de eerste zal zijn die weet dat het moment daar is.”

Ze leerden elkaar kennen bij Sterrenslag, een programma van de AVRO waarin BN’ers in teams opdrachten uitvoerden. Dat was in 1987. „Ow, zo lang geleden”, zegt Simone. „Wat worden we oud.” De regisseur was Guus Verstraete, de man van Simone Kleinsma. Paul de Leeuw was goed bevriend met hem.

Guus Verstraete overleed in maart 2017 onverwachts aan een hartinfarct. Hij was 69. „In de periode daarna”, zegt Paul tegen Simone, „leek het alsof onze vriendschap weer helemaal nieuw werd. Ik was veel bij jou, ook omdat we allemaal gewoon eh…”

Simone: „In de rouw waren.”

Paul, die achter Simone in Blaricum woont: „’s Avonds gooide ik wat eten bij je over de schutting. Ik was de rouwkok.”

Simone: „Troostkok.”

Paul: „Ik bracht troosteten. Totdat je zei dat het niet meer hoefde.”

Simone: „Op een gegeven moment hoefde het niet meer, nee.”

Nu ze samen Hello, Dolly! doen zien ze elkaar weer heel veel. Ze rijden niet met elkaar naar huis nu ze nog aan het repeteren zijn, maar soms bedenkt Paul ’s avonds laat dat hij best nog even bij haar langs kan gaan. „Eerst even naar de frituur voor bitterballen natuurlijk en weet je nog die keer dat je zei: o, o, ik heb geen citroenen voor bij de gin-tonic.” Maar meestal gaat hij naar zijn eigen huis, want zijn man wacht op hem. „Gisteren had hij migraine, om halftwaalf was het gelukkig gezakt en dan staat hij toch weer toastjes met zalm voor me te smeren.”

Simone: „Guus wachtte ook altijd op me. Deed ik de voordeur open en dan hoorde ik al: glaasje wijn? Even zitten, de dag doornemen. In het begin was dat wel moeilijk, hoor, dat ik dat niet meer had. Nu in deze repetitietijd vind ik het weer moeilijk.”

Paul: „Straks als de voorstellingen zijn begonnen, Moon, zullen we vaker samen terugrijden. Laat ik me bij jou afzetten” – door de chauffeur die ze dan hebben – „en doen we nog even een borrel.”

Ja, hij gaat laat naar bed, en nee, hij slaapt niet uit. Om zeven uur, halfacht staat hij op en dan ruimt hij de vaatwasser uit of doet hij boodschappen. „De jongste komt gewoon de slaapkamer binnen omdat hij wil douchen. De douche in onze badkamer heeft een grotere douchekop.” Hij heeft twee zoons, 18 en 17.

Simone lacht.

Ontbijt hij samen met zijn zoons? „Nee, zo romantisch is het niet. Vroeger wel, maar dat is allemaal weg.”

Simone: „Alles gaat weg.”

Paul: „Je wordt vanzelf overbodig. Een bevriende acteur, Edwin de Vries, zei ooit tegen me dat ik in de vakanties moest compenseren voor alle avonden in het jaar dat ik niet thuis was geweest. Dat hebben mijn man en ik braaf volgehouden, tot vorig jaar. Toen zeiden onze jongens: zes weken met jullie weg? Onze vrienden gaan twéé weken met hun ouders.”

Simone, die zelf geen kinderen heeft: „Zo hoort het toch ook.” Zij slaapt ’s morgens wel uit, maar toch niet veel langer dan tot halfnegen.

Op Paul de Leeuws kaptafel, in zijn kleedkamer, ligt het boek Bij ons in Auschwitz van Arnon Grunberg. In het laatste halfuur voordat hij op moet, zegt hij, leest hij graag. Of hij luistert naar de radio, VPRO Buitenland. Bij zijn eigen theatervoorstellingen is het anders, want dan is er geen vast script en is hij afhankelijk van improvisatie. „Dan ga ik een halfuur voor aanvang heel erg alleen in de kleedkamer zitten, mijn hoofd leegmaken. Ik haat het woord mediteren, maar zoiets is het. En vlak voor aanvang moet ik altijd naar het toilet.”

Simone: „Uitgebreid bedoel je?”

Paul: „Nee!”