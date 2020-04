We missen onze collega's

Na bijna zeven weken thuiswerken beginnen we het contact met collega’s echt te missen. En dan gaat het niet om de vergaderingen. Die zijn er ook nu genoeg. Nee, het gaat juist om de kleine, ongeplande interacties. De korte ontmoetingen die zorgen voor positieve emoties, verbondenheid en creativiteit.

Een paar observaties. Twee van vrienden, een van mezelf.

- „Op kantoor vergaderen we normaliter ‘s morgens even over wat iedereen die dag gaat doen. En gedurende de dag heb je dan allerlei korte gesprekjes waarin mensen nog dingen aanvullen, vragen of ideeën bij elkaar droppen. De ochtendmeeting doen we nog steeds. Online nu. Maar die korte gesprekjes die het werk leuker én beter maken, die ontbreken nu. En iedereen mist dat.”

- „Ik hoorde deze week een collega vertellen dat hij een stom probleem had met Excel. Normaal zou je een bureau verderop lopen en vragen: wat moet ik doen? Maar als je thuiswerkt denk je: tja, moet ik daarvoor nou echt een collega storen? Na een half uur zoeken op internet en nog geen oplossing, was hij uiteindelijk toch maar gaan bellen.”

- Een eigen ervaring: ik heb deze week een paar webinars verzorgd. Als je in dezelfde ruimte bent, pik je terwijl je lesgeeft allerlei signalen op. Mensen kijken aandachtig (of niet), gaan anders zitten, knikken. Dat doen ze nu misschien ook, maar dat zie je niet of nauwelijks. Gevolg is dat ik extra hard mijn best ga doen om het leuk te houden en na afloop denk: heb ik het niet enorm overdreven?

Werkplezier en nieuwe ideeën ontstaan door ongeplande ontmoetingen en onderbrekingen

Echte, persoonlijke interactie is een essentieel ingrediënt van werk. Aan de ene kant laat onderzoek zien dat werken vanuit huis kan leiden tot een flink hogere productiviteit, onder meer door vermindering van het aantal onderbrekingen door collega’s. Aan de andere kant zijn het vaak juist de onderbrekingen en ongeplande ontmoetingen die leiden tot werkplezier en nieuwe ideeën. Even snel een domme vraag stellen aan je collega. Even aanhoren wat iemand gisteravond heeft gedaan. Juist de gesprekjes die te onbelangrijk lijken om er een online meeting voor te organiseren, zijn soms essentieel voor de onderlinge relaties en voor het werk. Het gebrek aan communicatie dat thuiswerkers ervaren, kan zelfs leiden tot gevoelens van eenzaamheid en hulpeloosheid.

Thuiswerkonderzoekers als Nicholas Bloom van Stanford adviseren daarom werken op kantoor en thuiswerken af te wisselen. Maar goed, dat gaat nu even niet.

Wat kunnen we in de tussentijd doen om het gemis aan die kleine interacties op te vangen? Een paar tips. - Spreek af hoe je in deze periode goede collega’s voor elkaar kunt zijn. Maak duidelijk dat je elkaar prima één minuut kunt bellen met een domme vraag. Spreek af op welke tijden je elkaar wel kunt onderbreken en wanneer liever niet.

- Organiseer digitale koffiemomenten in kleine groepen. Niet om werkzaken te regelen, maar gewoon om bij te praten.

- Stel een schema op voor dagelijkse onderlinge, korte telefoontjes, zodat iedereen elkaar af en toe even spreekt. En doe dit samen, zodat niet over een maand blijkt dat een paar collega’s werden vergeten.

Nu het grootste thuiswerkexperiment van de eeuw nog wel even gaat duren, wordt collegialiteit op afstand extra belangrijk.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.