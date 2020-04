Vijf voorwaarden voor versoepeling

Die voorwaarden zijn een soort heilige sleutel naar de vrijheid waar veel mensen naar snakken.

In deze aflevering van Haagse Zaken leggen Wouter van Loon en Mark Lievisse Adriaanse uit wat die vijf voorwaarden zijn, in hoeverre we daar nu aan voldoen en zo niet, wat daar nog voor nodig is. Rik Wassens praat je bij over een belangrijk onderdeel van een van die voorwaarden: de app die bron- en contactonderzoek mogelijk moet maken.

