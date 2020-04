Verboden voetbal

Tot 1 september is het betaald voetbal in Nederland illegaal. Nu zal de voetbalverslaafde weten wat het betekent om een harddrugsgebruiker te zijn, in ieder geval als hij nog niet van het verbodenmiddelenwalletje at. De voetbalverslaafde zal voelen wat het betekent als het spul waar je het meest van geniet, verboden is. Van de spuiter, de slikker en de snuiver zal de voetbalverslaafde leren dat de ware adept zich niet door dictaten van autoriteiten uit het veld laat slaan, figuurlijk niet en letterlijk ook niet. Wat de ware voetbaladept nu nodig heeft, is een dealer. In het voetbal zijn dat de clubs, met de spelers als loopjongens. Als vraag roept, luistert aanbod, dus zal de markt vroeg of laat gaan leveren. Zoals je harddrugs altijd gebruikt in smoezelige ruimtes, zal illegaal profvoetbal zich verplaatsen naar de afgelegen poldervelden, van die kuilendekens met vage belijning die via weinig wegen te bereiken zijn zodat op elke afslag een uitkijk kan worden neergezet. In het holst van de nacht en belicht door koplampen van om het veld geplaatste auto’s zullen profvoetballers hun posities innemen.

Net als je bij illegale drugs geen constante kwaliteit kunt garanderen, zullen illegale profvoetbalwedstrijden niet aan de standaards van de legale voldoen. Professionele scheidsrechters zullen moeilijk te regelen zijn, want als die worden gepakt, kunnen ze naar hun loopbaan in het legale circuit – excuses voor de woordgrap – fluiten. Er zal geen VAR zijn op die achterafvelden en er zullen voetbalgebruikers zijn die dat toejuichen, zoals er ook drugsgebruikers zijn die de illegale varianten prefereren boven legale.

Illegaal profvoetbal zal omkooppraktijken tot ongekende hoogten brengen, want de legale variant kon er al wat van. Zonder blozen zal illegaal profvoetbal het koffers geld laten regenen over lokale autoriteiten van dorpen met kuilenvelden. Buiten de lijnen zullen geheid zaken worden verhandeld die het daglicht niet kunnen verdragen: wapens en harddrugs, maar ook groepsfoto’s en aanrakingen.

Toegangskaarten voor illegale matches zullen onbetaalbaar zijn. Alleen de zeer bemiddelde fans kunnen ze aanschaffen. Na betaling via het dark web krijgen de aan voetbal verknochte BN’ers, zakenlieden en maffiosi e-mails die het waar en wanneer onthullen. Regels: niet in een opvallende auto komen, het laatste deel van de weg met gedoofde lichten afleggen, telefoon uitzetten. Op de parkeerplaats staat een man met een zwarte capuchon de genodigden de weg te wijzen. Het is Marc Overmars. Hij checkt of je op de lijst staat en vraagt of je telefoon is uitgeschakeld.

Toch zal het wel eens gebeuren dat een illegale profvoetbalwedstrijd wordt opgerold. Gebruikers en dealers zien dan vanaf het veld de zwaailichten aankomen. De uitkijk waarschuwt wel, maar het is te laat. Rivaliserende teams en supporters vluchten eensgezind slootjespringend de polder in. Als de politie het veld opkomt, rolt alleen de bal daar nog. In de dagen die volgen verspreidt de roddelpers foto’s van arrestanten die onder de blubber, met kroost in hun haar, besmuikt in een politiebusje zitten. Het zijn Lee Towers, Lilian Marijnissen en Henk Spaan, dus moet Feyenoord tegen Ajax gespeeld hebben.

Carolina Trujillo is schrijfster.