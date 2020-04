Tegenlicht trekt corona-uitzending in, Chinese burgers lopen gevaar

De VPRO heeft besloten de Tegenlicht-aflevering van zondag, ‘China Restart’, niet uit te zenden omdat „personen in China” door de tv-uitzending gevaar kunnen lopen. Met Ruben Terlou, bekend van diverse reisseries over China, zouden Chinese filmmakers een inkijk geven in de levens van bewoners van Wuhan, Beijing en Shanghai op wie de coronacrisis een bijzondere impact heeft gehad.

Hoofdredacteur Stan van Engelen in een verklaring: „De VPRO staat voor onafhankelijk journalistiek, maar we trekken een grens waar de veiligheid van mensen in het geding is.” Wat er precies aan de hand is, willen betrokkenen niet zeggen, ook met het oog op de veiligheid van voornoemde mensen. Later wil de VPRO wel terugkomen op de kwestie. De redactie denkt aan een uitzending over censuur in China.

In plaats van ‘China Restart’ zendt Tegenlicht ‘Rebellen tegen reclame’ uit, die vlak voor de coronacrisis is gemaakt. Wie over corona wil vertellen, komt in China al snel in aanraking met de censuur. Vorige maand trok de regering de accreditatie in van zeker dertien Amerikaanse journalisten, van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post.

Lees ook dit interview met Ruben Terlou: ‘Al die leugens van China, ik ben het zo zat’