Rokende man op telefoonrekening: € 27,46

Daniëlle van Ark (1974), succesvol kunstenaar uit Amsterdam, heeft een antwoord gevonden: facturenkunst, Bills. Sinds begin april gebruikt Van Ark alle rekeningen die ze ontvangt als canvas voor een kunstwerk. Het bedrag van de rekening is de titel én de prijs. Zo is 128,70, een collage/tekening met een zonnend beertje, gemaakt op een zorgverzekeringsnota van Ohra. 27,46 is een collage van een rokende man op een telefoonrekening van Tele2. Ze liet zich deels inspireren door de Britse kunstenaar Jonathan Monk, die op kassabonnen tekent.

Van Ark biedt de kunstwerken op Instagram aan. Tot nu toe zijn alle werken binnen luttele seconden verkocht.

Het geld is slechts bijzaak, zegt Van Ark, wier tekeningen in de galerie bedragen van vier cijfers kosten. „Ik heb al een tekening gemaakt die 16,93 heet. Wat ik wil, is inzichtelijk maken hoe fragiel het leven als kunstenaar op dit moment is: nul verkopen, maar wel rekeningen.”

Interessant wordt het, zegt ze, als haar computer het nu zou begeven en vervangen moet worden. Lachend: „Stel dat ik op een rekening van 1.800 euro ga tekenen. Verkoop ik die ook binnen een minuut?”

Van Ark: „Allerlei mensen zeggen: ‘Reserveer er eentje voor me.’ Maar ik neem geen bestellingen aan. Het is wie het eerst komt, het eerst maalt.” Er heeft zich al een uitgever gemeld die van het project een boek wil maken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 april 2020