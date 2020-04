Ricky Gervais laat de tragiek liggen

Serie After Life Seizoen 2 Ricky Gervais 6 afl van 30 min. Netflix ●●●●●

‘Gezond zijn is gewoon langzamer sterven.’ In het tweede seizoen van After Life, de tragikomedie van Ricky Gervais, zijn de observaties nog altijd zwartgallig, ook al zei dorpsverslaggever Tony Johnson (Gervais) op het einde van het eerste seizoen dat hij niet meer levensmoe was.

In de Netflixserie probeert Tony de dagen door te komen, terwijl hij het gemis van zijn overleden vrouw Lisa Johnson (Kerry Godliman) niet kan verkroppen. Toch geeft hij de bewoners van het Britse dorp Tambury steeds meer ruimte om zijn woonkamer en zijn gemoedsrust binnen te dringen. De vriendschappelijke handreikingen van zijn zwager, de postbode en de goedgemutste buurtprostituee blijven de onophoudelijke kritiek van Tony’s innerlijke tuchtcommissie doorstaan. „Te eerlijk”, typeert Lisa hem in een postume videoboodschap. „Dat is niet altijd het beste beleid”. Maar Tony kan zichzelf niet helpen.

In kleingeestigheid op de redactie van de streekkrant en in de onderlinge irritaties komt de serie dicht in de buurt van de komedie The Office die Gervais wereldwijde roem bezorgde.

Het eerste seizoen van After Life werd geprezen om de nieuwe kant die Gervais liet zien. Binnen de komedie liet hij ook tragische elementen toe. In de eerste drie afleveringen, die vooraf beschikbaar waren voor de pers, ligt de nadruk meer op komedie. Met het fileren van de irrationele gedachtes en overtuigingen van zijn naasten, valt Tony in herhaling. De gezonde dosis realisme blijft verfrissend, en de cast beheerst de kunst van onderkoelde Britse komedie, maar er staat weinig op het spel. Pas in aflevering drie, wanneer de toekomst van de streekkrant op de tocht staat, wordt de inzet van de serie hoger. Hopelijk kabbelt het daarna wat minder door.