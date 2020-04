‘Pap, ik hou van je, en groetjes aan mam’

Piet Franssen uit Tegelen, Noord-Limburg, had net zijn vrouw verloren toen hij zelf ziek werd. Dat was half maart. „Mijn moeder leed aan parkinson”, zegt Martin Franssen (45), hun zoon. „Ze heeft euthanasie gekregen.” Hij was erbij geweest en daarna was hij met vakantie gegaan naar Zuid-Afrika. Na anderhalve week werd hij gebeld door zijn zus Monique (42). „Slecht nieuws, zei ze. Pap ligt op de IC met corona.”

Martin wilde onmiddellijk terug naar huis, maar dat lukte niet. Zuid-Afrika was net in lockdown gegaan. Pas op 10 april kon hij gerepatrieerd worden. Zijn vader was inmiddels wegens capaciteitsproblemen van Venlo overgebracht naar Assen. „Achteraf denk ik dat de artsen gewacht hebben tot ik er weer was, want de volgende dag werden we al naar het ziekenhuis geroepen.

Als onze vader al zou herstellen, zeiden ze, dan zou dat met grote schade zijn, en niet alleen aan zijn longen. Zijn voeten zouden geamputeerd moeten worden, en ook een deel van zijn onderbeen, want daar was te weinig zuurstof gekomen. Zijn duim en wijsvinger was hij ook kwijt. Psychisch zou hij niet meer dezelfde zijn. Dachten wij dat onze vader dat nog wilde? Uiteindelijk zeiden mijn zus en ik: nee. Hij wilde leven, maar niet zo.”

Op 16 april mochten Monique en Martin afscheid komen nemen op de IC. Monique hield een telefoon bij haar vaders oor: zijn kleinzoon. Martin fluisterde: pap, ik hou van je, bedankt dat je mijn vader was en groetjes aan mam. „Hij was niet bij kennis, maar de artsen zeiden dat zijn oren het nog deden.” Kort daarna stierf Piet Franssen, 73 jaar oud. Tot zijn pensioen werkte hij bij een transportbedrijf. Personeelszaken, planning. Hij had diabetes en een hoge bloeddruk. „Maar niet heel ernstig”, zegt zijn zoon.

Fotoreportage Kees van de Veen

Fotograaf Kees van de Veen maakte een reportage op de intensive care in Assen. Hij volgde Piet Franssen en zijn familie van de opname in het ziekenhuis tot aan de uitvaart.