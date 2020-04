Opnieuw verdachte aangehouden voor brandstichting bij zendmast

Opnieuw is een persoon aangehouden die wordt verdacht van brandstichting bij een zendmast. Het gaat om een 24-jarige man uit Swifterbant, bevestigt de politie vrijdagavond. Op 10 april zou hij een zendmast in Dronten in brand hebben gestoken. Donderdag werd al een man opgepakt voor een vergelijkbaar delict in Groningen.

De politie kwam de tweede verdachte op het spoor na een uitzending van Opsporing Verzocht, waar beelden werden getoond van de actie. Over het motief van beide verdachten is nog niets bekend. Volgens een politiewoordvoerder is het „nog te vroeg” om iets te zeggen over een mogelijk verband tussen de verschillende acties.

De afgelopen weken zijn verspreid door Nederland al zeker achttien zendmasten in brand gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde eerder dat het vermoedelijk gaat om extremistisch geweld tegen de komst van het 5G-netwerk, dat gevoed door complottheorieën al heeft geleid tot demonstraties.

