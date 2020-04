Ook virtueel zijn de gedecoreerden geëmotioneerd

„Voor al uw verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” Rijkje de Berg-van Benthem, 88 jaar, valt stil. Ze kijkt hoe de burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, via een videoverbinding een doosje met onderscheiding omhoog houdt. Ze zegt: „Maar daar doe ik het helemaal niet voor.”

De jaarlijkse lintjesregen ging vrijdagochtend nét even anders. Grote bijeenkomsten zijn door de coronacrisis niet mogelijk. Een lintje opspelden op 1,5 meter afstand kan ook niet. En dus belden burgemeesters in het hele land hun gedecoreerden. Sommigen gewoon ‘ouderwets’, anderen met inventieve belmethoden, zoals in Almere waar een verrijdbaar televisiescherm voor het huis van de gedecoreerden verscheen. Sommigen, zoals De Lange in Wassenaar, videobelden.

Ruim drieduizend lintjes

Ruim drieduizend grotendeels onbekende Nederlanders die, zoals de Wassenaarse burgemeester zegt, „met recht worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen.” En soms een bekendere Nederlander. Onder anderen zanger Jan Smit en acteur Hans Kesting kregen een lintje.

In Wassenaar zijn het er ‘slechts’ twee, gedurende het jaar heeft De Lange ook al zeven lintjes opgespeld. Zijn bureau in Raadhuis De Paauw is opgevrolijkt met oranje bonbons, een oranje koffiekopje en een oranje boeket. Daarnaast een enorm scherm, zodat de lokale omroep straks in de uitzending zowel de burgemeester als de gedecoreerden in beeld heeft. Een fotograaf belt later vrijdagmiddag aan voor een foto en brengt een bos bloemen.

Het videobellen, zegt De Lange na afloop, is niet veel anders. „Live is er ook altijd emotie, het doet mensen echt wat. Dat zag ik ook op het scherm terugkomen.”

Martien Meiland

Bram Binnendijk (82) is door zijn kleindochter, die in het belcomplot zit, aangemoedigd een nette trui aan te trekken. Hij begon op 18-jarige leeftijd met het organiseren van de Jong-Veedagen en was hij penningmeester van de Jongerenbond. In september vertrok hij als voorzitter van de lokale afdeling van de Ouderenbond.

En tussendoor verdedigde hij vrijwillig pachtersbelangen bij de rechtbank Den Haag, zat hij in besturen van talloze agrarische organisaties, en was hij kerkvoogd. Als de burgemeester De Lange de onderscheiding omhoog houdt, zegt hij: „Zo, dat is nogal wat.”

Rijkje de Berg denkt eerst dat Martien Meiland van het tv-programma Chateau Meiland belt. „Nee, nee, ik ben de burgemeester.” Hij begint met de opsomming van wat zij allemaal voor Wassenaar – en Curaçao, waar ze ook woonde – heeft betekend.

Maar De Berg begint voluit zelf te vertellen. Over de school waarvoor ze verkeersbrigadiers regelde. Over de honden die ze voor anderen uitlaat. Over de bloemen die ze in Wassenaar bezorgt bij mensen die dat nodig hebben. Over de inmiddels 2.170 truien die ze heeft gebreid om geld in te zamelen voor de Stichting Spoetnik, die humanitaire hulp biedt in Oekraïne. Zoon Kees houdt er twee voor het scherm.

Bijzonder

Als de burgemeester haar over de onderscheiding vertelt, komen de tranen in haar ogen. Ze zegt: „Ik ben er een beetje ondersteboven van.” En dan realiseert ze zich dat het videobellen – ze heeft geen wifi en de verbinding is gelegd met de smartphone van haar dochter – toch ook wel bijzonder is. Ze zegt: „Na al die jaren bent u de enige burgemeester waar ik zo mee heb kennisgemaakt.”