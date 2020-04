Nog eens 4,4 miljoen Amerikanen verliezen baan

Ook de afgelopen week hebben enkele miljoenen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Het totale aantal aanvragen sinds de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten komt daarmee uit op ongeveer 26 miljoen, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag bekend. Dat komt overeen met eenzesde van de totale beroepsbevolking.

In de week tot aan afgelopen zaterdag deden nog eens 4,4 miljoen Amerikanen een beroep op de werkloosheidskassen nadat ze door hun werkgever waren ontslagen. Daarmee was het aantal aanvragen een stuk lager dan in de drie weken ervoor. Wel ligt het cijfer hoger dan economen hadden verwacht: in een peiling van persbureau Reuters rekenden zij op 4,2 miljoen aanvragen.

Sinds Amerikanen halverwege maart werd opgedragen thuis te blijven, is het bedrijfsleven in de Verenigde Staten grotendeels stilgevallen. Veel bedrijven in niet-essentiële sectoren moesten dicht, met een recordaantal ontslagen tot gevolg. Alleen al in die eerste week vroegen 3,3 miljoen Amerikanen een uitkering aan – een vervijfvoudiging van het vorige record van 695.000 aanvragen in 1982. In de weken die volgden verdubbelde dat aantal, tot respectievelijk 6,9 en 6,6 miljoen aanvragen.

De coronacrisis treft de Amerikaanse arbeidsmarkt aanmerkelijk harder dan de financiële crisis van 2008, toen in totaal 8,7 miljoen banen verloren gingen. Toch gaat die vergelijking niet helemaal op, omdat in deze crisis meer mensen in aanmerking komen voor een uitkering en tegemoetkoming gemakkelijker en sneller kan worden aangevraagd. Veel zelfstandigen en flexwerkers vragen nu ook een uitkering aan.

Hoeveel procent van de Amerikanen nu werkloos is, is op dit moment onduidelijk. Anders dan de uitkeringsaanvragen wordt het werkloosheidspercentage slechts een keer per maand gepubliceerd. In de laatste publicatie van begin april sprak het ministerie van Arbeid van 4,4 procent werkloosheid. Maar omdat de gegevens daarvoor rond het midden van elke maand worden verzameld, zat het massale baanverlies van eind maart nog niet in dat cijfer verrekend.

De volgende werkloosheidscijfers verschijnen pas over twee weken. Economen houden er echter rekening mee dat de werkloosheid in de VS de komende weken nog verder op zal lopen, tot 20 procent aan het einde van deze maand. Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig bereikte de Amerikaanse werkloosheid het hoogste niveau ooit: 24,9 procent.

Met de slechte economische vooruitzichten groeit de druk op president Trump om de lockdown te gaan beëindigen. Pogingen van sommige staten om de economie te herstarten, juichte Trump woensdag via Twitter toe, ondanks waarschuwingen van medische experts.

De Verenigde Staten hebben het hoogste aantal geregistreerde coronabesmettingen ter wereld, ruim 850.000. Bijna 48.000 Amerikanen zijn de afgelopen weken aan Covid-19 overleden.