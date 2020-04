Nog een Braziliaanse minister vertrekt na conflict met Bolsonaro

De Braziliaanse minister van Justitie Sergio Moro is vrijdag opgestapt. De politicus zegt tegenover persbureau Reuters dat hij vertrekt vanwege het ontslag van de chef van de federale politie door president Jair Bolsonaro eerder op vrijdag. Vorige week werd ook al de minister van Volksgezondheid ontslagen door Bolsonaro, vamwege een conflict met de president over het landelijke corona-beleid.

Voor het ontslag van de politiechef Mauricio Valeixo is geen officiële reden gegeven. De minister van Justitie zegt dat hiervoor geen geldige argumenten zijn en dat er sprake is van politieke bemoeienis. Moro is al sinds half 2019 in conflict met Bolsonaro over de leiding van de federale politie. Volgens Moro wil de Brazilaanse president een politiehoofd dat volledig loyaal aan hem is.

Moro werd bekend onder Brazilianen vanwege zijn werk als onderzoeksrechter bij het proces Lava Jato in 2018. Vanwege die grote corruptiezaak eindigde voormalig Braziliaans president Lula da Silva achter tralies. Moro werkte in dat onderzoek nauw samen met politiechef Valeixo.

Ontslagen zorgminister

Vorige week donderdag ontsloeg Bolsonaro de minister van Volksgezondheid Luiz Henrique Mandetta omdat hij vond dat diens aanpak van de corona-uitbraak leidde tot te grote economische problemen. Het land heeft volgens de ontslagen zorgminister de piek echter nog niet bereikt, waardoor het te vroeg is om de maatregelen te verlichten. Bolsonaro doet het virus af als een regulier griepje en negeerde publiekelijk de coronamaatregelen van zijn ministerie, bijvoorbeeld door een bakkerij te bezoeken en daarbij gearmd met het personeel op de foto te gaan.