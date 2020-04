No Surrender-oprichter Klaas Otto volgende week met enkelband vrij

Klaas Otto, de oprichter van de verboden motorclub No Surrender, mag volgende week onder strenge voorwaarden de gevangenis verlaten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft daar vrijdag toe besloten na een verzoek van zijn advocaat. Otto en verschillende gezinsleden kampen met „gezondheidsproblemen”, en ook valt hij in de risicogroep voor het coronavirus.

Otto zit vast omdat hij in 2018 werd veroordeeld voor witwassen, mishandeling en afpersen. Hij ging in hoger beroep. In afwachting van die uitspraak mag hij van het hof met een enkelband worden vrijgelaten. Otto moet op vastgestelde tijdstippen thuis zijn, mag geen contact hebben met meer dan dertig personen en ook niet naar het buitenland reizen. Op de dag van de einduitspraak moet hij zich melden bij het Paleis van Justitie in Den Bosch.

Voor de nog lopende zaak moeten nog getuigen gehoord worden, maar door het coronavirus lopen de verhoren vertraging op. Het hof vindt dat deze vertraging en de gezondheid van Otto genoeg reden zijn voor de schorsing van de voorlopige hechtenis.

De rechtbank vond dat Otto op basis van de bewezen strafbare feiten zeven jaar de cel in moest, maar omdat het proces zo lang duurde en tumultueus verliep, ging daar één jaar vanaf. Otto werd door de rechtbank „beroepscrimineel” genoemd, en dat frustreert hem. Hij meent dat hij kop van jut is voor het OM wegens de oprichting van de motorclub.