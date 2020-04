Minister: ruimere compensatieregeling voor studenten

Studenten die vertraging oplopen in de laatste fase van hun studie als gevolg van corona, worden daarvoor gecompenseerd. Dat laat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) weten aan NRC. Deze compensatie gaat verder dan eerdere regelingen waarbij Van Engelshoven, tot ergernis van de studenten, gedupeerden aanbood om meer geld te lenen.

De minister komt hiermee tegemoet aan de studentenvakbonden ISO en LSVb en de jongerenafdelingen van vakbonden FNV en CNV. Zij roepen het kabinet vrijdag in een gezamenlijke verklaring op om studenten niet te vergeten in de financiële steunmaatregelen.

Bijbaantjes weggevallen

Veel studenten zijn in de problemen geraakt door de coronacrisis. Hun bijbaantjes, veelal in de horeca, vielen weg, maar hun kamerhuur en het collegegeld moeten wel betaald worden. Bij de LSVb en de FNV meldden zich na een oproep 1.600 studenten, die gemiddeld 530 euro per maand mislopen, omdat ze niet meer kunnen werken.

„Zij vallen tussen de wal en het schip”, zegt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten. „Deze groep kan geen aanspraak maken op de corona-regelingen die wel voor zzp’ers en flexwerkers gelden en zijn uitgesloten van bijstand.”

Hoewel het overgrote deel van het onderwijs en de tentamens aan hogescholen en universiteiten online doorgaan, staan studenten die praktische opleidingen volgen soms volledig stil. Stages van pabostudenten en coschappen van geneeskundestudenten zijn gestopt, net als veel praktijkvakken in het mbo. Daardoor lopen zij gemiddeld drie maanden studievertraging op, wat voor studenten die afhankelijk zijn van een lening op kan lopen tot 3.500 euro extra studieschuld.

Zuchtende premier

Eerder deze week riep GroenLinks het kabinet op de studenten „niet te vergeten” en ze een deel van het collegegeld terug te geven. Tijdens het Kamerdebat van afgelopen woensdag werd een vraag van partijleider Jesse Klaver beantwoord door een zuchtende premier Mark Rutte: „Ik zou het liefst iedereen in mijn armen sluiten en zeggen: we regelen het voor je (..) maar de teller staat al op meer dan twintig miljard.”

De compensatieregeling die er nu tóch gaat komen, na overleg tussen de studentenbonden en de minister, richt zich specifiek op studenten die in hun laatste jaar zitten. „Eerstejaars studenten die vertraging oplopen, kunnen dat later wel weer inhalen”, zegt een woordvoerder van Van Engelshoven. „Maar studenten die voor de zomer zouden afstuderen en zich door corona in september tóch weer moeten inschrijven, moeten we echt compenseren.” Hoe de regeling er precies uit gaan zien en om hoeveel studenten het gaat, is nog niet bekend. „Daar gaan we nu volle bak mee aan de slag.”

„Het is heel fijn dat de minister onze zorgen eindelijk serieus neemt”, reageert Rutten van de LSVb. „Maar dit is alleen een oplossing voor de groep studenten die studievertraging oploopt en geen oplossing voor de studenten die nú in financiële nood zitten, omdat ze hun bijbaan zijn kwijtgeraakt.”