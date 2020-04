Comedians in quarantaine, elke donderdag om 16 uur op Comedy Central via Facebook, Instagram , YouTube, Twitter

Nu comedians dag in, dag uit thuis zitten, op gepaste afstand van theater of televisiestudio, bedacht Comedy Central, het internationale kabel- en satellietkanaal, een list. Comedians nemen hun eigen sketches met commentaar op het leven in coronatijd op. Elke donderdag zet Comedy Central dan de videoserie online op hun platformen. Want humor is geen virusremmer, maar wel broodnodig.

Nou, twee keer knipperen met je ogen en het is alweer voorbij: Comedians in Quarantaine werd donderdag om stipt 16 uur gelanceerd en duurde nog geen zes minuten. Vier comedians, Steven Brunswijk, Jeroom Snelders, Johan Goossens en Ruud Smulders, probeerden de corona-verveling met grappen en grollen te verdrijven en gaven en passant een kijkje in hun dagelijks leven.

Hun ‘nieuwe normaal’ is verre van normaal, maar opwindend is het eigenlijk niet om bij de mannen over de vloer te komen. Het begint goed met Jeroom Snelders, de man die we kennen van zijn gortdroge commentaar als vast jurylid van het Vlaamse tv programma ‘De slimste mens ter wereld’. Liggend op zijn bed beantwoordt hij de vraag of ie veel masturbeert deze tijd, de plot is grappig.

En ook Johan Goossens is best vertederend als ie met de schaar letters uit vilt knipt om zo een privacy-vriendelijke variant op de corona-app te presenteren. De andere twee comedians blijven steken in flauwe scènes die de bühne vast niet halen. Over de hele linie mist de videoshow venijnige grappen over het virus dat ons nu allemaal zo in de hoek drijft, het doet nergens pijn, het jeukt niet, dus valt er niks te krabben. Alsof de comedians zelf nog moeten wennen aan grappen maken over iets heel ergs. Je blijft achter met de gedachte dat het net mensen zijn, die grapjassen. En misschien is dat juist iets dat we liever niet zien.