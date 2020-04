Hoge Raad: Bandidos inderdaad geen internationale organisatie

De internationale tak van motorclub Bandidos kan niet verboden worden. De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat het Arnhemse hof terecht oordeelde dat een overkoepelende wereldwijde organisatie niet bestaat. Justitie was tegen die uitspraak in cassatie gegaan omdat zij vond dat, na het verbod op Bandidos Holland, ook BMC International moest worden opgeheven.

De Hoge Raad oordeelde ook, gelijk het Arnhemse hof, dat lokale Nederlandse afdelingen (chapters) niet onder het verbod van Bandidos Holland vallen omdat ze hun eigen organisaties vormen. De Hoge Raad volgt vrijdag met zijn uitspraak niet het advies van de advocaat-generaal, die eind vorig jaar stelde dat het hoger beroep in de zaak tegen Bandidos over zou moeten worden gedaan.

Bandidos Holland werd eind 2017 als eerste Nederlandse motorclub door de rechter verboden, onder meer vanwege criminele activiteiten van leden. De club had afdelingen in Alkmaar, Sittard, Utrecht, Nijmegen en Heerlen. Het verbod ging niet op voor de chapter in Sittard, omdat zij organisatorisch op zichzelf staan, vond de rechter. De Hoge Raad is het met dat oordeel eens.

Het OM is al langer bezig met een verbod op criminele motorbendes. Na de zaak tegen Bandidos werden Satudarah, No Surrender en de Hells Angels verboden. Ook is het OM een zaak begonnen tegen Caloh Wagoh, de motorbende die nu wordt genoemd in de zaak rondom Ridouan Taghi.