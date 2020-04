Dader massaschietpartij Canada viel eerst vriendin aan

De schutter die vorige week 22 mensen doodschoot in Canada had voorafgaand aan het bloedbad een ruzie met zijn vriendin. De politie zei vrijdag tijdens een persconferentie dat de man haar had mishandeld maar dat zij wist te ontsnappen. Canadese media schrijven dat ze ook was vastgebonden, dat detail werd echter niet bevestigd.

De 51-jarige Gabriel Wortman schoot zaterdagavond eerst vijf mensen dood in het plaatsje Portapique. Vervolgens reed hij in de regio rond en schoot hij op meerdere andere plekken op bewoners en automobilisten. Twaalf uur na het eerste incident werd hij bij een vuurgevecht gedood door de politie. Daarbij kwam ook een agent om het leven. Het gaat om het dodelijkste schietincident in Canada ooit.

Wortman reed in een namaakpolitieauto en droeg een namaakuniform. Daardoor lijkt het erop dat sprake was van voorbedachte rade. Nu wordt duidelijk dat een ruzie met zijn vriendin ook „aanleiding kan zijn geweest” voor de dader, stelt de politie. De vrouw zou vastgebonden zijn geweest, maar zich losgewerkt hebben en het bos bij Portapique in gevlucht zijn. Daar belde ze vervolgens het alarmnummer.

De Canadese premier Justin Trudeau wil vrijdagavond landelijk een moment stilstaan bij het drama. „Laten we bijeenkomen om de mensen te steunen die zo verschrikkelijk veel verloren hebben.”