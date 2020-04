Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pompeo is nu tot de conclusie gekomen dat belangrijke projecten tegen polio en corona in onder meer Afghanistan, Egypte, Libië, Pakistan, Soedan, Syrië en Turkije nauwelijks op een andere manier gefinancierd kunnen worden.

President Trump kondigde vorige week heeft de Amerikaanse bijdrage aan de WHO voorlopig op te schorten, omdat de organisatie in zijn ogen heeft gefaald bij de aanpak van de uitbraak van het coronavirus en China de hand boven het hoofd houdt. De Verenigde Staten betalen jaarlijks een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar en zijn daarmee de grootste geldschieter van de WHO.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken wil de geldkraan naar wereldgezondheidsorganisatie WHO niet helemaal dichtdraaien. Hij wil in bepaalde landen projecten in de strijd tegen het coronavirus en polio blijven steunen, meldt persbureau Bloomberg .

NS wil spoorconcessie voorlopig niet betalen

De Nederlandse Spoorwegen verwachten aan het eind van het jaar een miljard euro tekort te komen en willen daarom dat het kabinet de kosten voor het gebruik van het spoor voorlopig niet in rekening brengt. Dat zei NS-topman Roger van Boxtel in het televisieprogramma Op1:

„Wij vragen niet zomaar om geld zoals KLM nu krijgt, maar we vragen om een aantal dingen niet te hoeven betalen. We betalen een concessieprijs voor het rijden om het hoofdrailnet, voor het rijden op het hogesnelheidslijn en we betalen ProRail voor het gebruik van het spoor. Daar hoop ik echt van dat het kabinet zou zeggen, dat hoef je voorlopig niet te betalen.”

Volgens Van Boxtel mist NS per juni een half miljard aan inkomsten en aan het eind van het jaar een miljard euro. Hij zei ook niet echt te geloven in de 1,5 meterregeling voor de trein of andere vormen van openbaar vervoer:

„Ik denk niet dat 1,5 meter afstand in het openbaar vervoer kan. Als je dat eist, kun je hooguit 25 of 30 procent van het aantal mensen kwijt in de trein of in de tram. Dat kan niet.”

De NS-topman vindt dat mondkapjes wel een rol moeten gaan spelen bij een 'intelligente open-up', zowel voor het personeel als voor de reizigers. België kondigde vrijdagavond aan mondkapjes vanaf 4 mei verplicht te gaan stellen in het openbaar vervoer.