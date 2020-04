Corona trekt diepe sporen door het televisielandschap

Nou, dat viel niet mee, het gesprekje dat Margriet van der Linden donderdagavond voerde in M over de invloed van corona op de Nederlandse televisie. De bazen Peter van der Vorst (RTL) en Gerard Timmer (NOS) werkten als in een onlinevergadering hun gesprekspunten af, noemden elk wat nieuwe of aangepaste programma’s. Daar waren dan weer filmpjes van.

Van der Linden – toch prima in vorm de laatste weken – liet de bazen begaan met hun boodschappenlijstjes. Zelfs toen het over de teruggelopen reclame-inkomsten van RTL ging, vroeg ze niet door. Het brekendste nieuws: Timmer suggereerde dat de koninklijke familie op Koningsdag nog wel even in beeld zal komen bij de NOS.

Op de achtergrond zat Tom Egbers afwisselend zijn gezicht in de plooi te houden en het plafond te inspecteren. Om onduidelijke redenen werd hij niet in het gesprek betrokken, terwijl deze programmamaker toch rechtstreeks wordt geraakt door het wegvallen van de ‘sportzomer’ en hij nu terugblikkende sportprogramma’s op zondagmiddag maakt. Ik vermoed dat hij in zijn slaap al meer interessants over corona en televisie zegt dan de heren die nu aan tafel zaten.

In zes weken heeft het virus diepe sporen door het tv-landschap getrokken. Het snel opschalende Op1 won de concurrentieslag met Jinek mede doordat RTL geen budget vrijmaakte om óók zeven dagen uit te zenden – iets waar Peter van der Vorst in M een vraag over had kunnen krijgen. Inhoudelijk zie je dat Jinek zich de laatste weken wat probeert los te maken van alle viruszaken en dat de presentator zich daar zeer wel bij lijkt te voelen.

De pandemie heeft gezorgd voor snelle geïmproviseerde programma’s, waarbij BNNVARA zich onderscheidde. Het vlogmagazine Frontberichten, waarin artsen en andere essentiële krachten hun verhaal doen, bleek een schot in de roos. Talloze programma’s zochten mooie menselijke verhalen in de crisis. Er zit wel een grens aan de hoeveelheid gevoelvol positivisme die een mens kan verdragen. Bij deze kijker trad saamhorigheidsverzadiging op.

Intussen geldt in coronatijd onverminderd dat de beste mensen de beste dingen maken. De VPRO reanimeert het oude correspondentennetwerk van Metropolis (voorlopig alleen online), wat al een schitterende reportage van Stef Biemans opleverde uit een klooster in Sevilla. Daar leven de nonnen al eeuwen in quarantaine. Om fit te blijven gooiden ze een bal over op de patio. Er rende een hondje rond dat nooit buiten was geweest en dat volgens de nonnen met hen mee bidt.

Religiescepticus Biemans hoorde het aan en stelde een vraag over de geringe solidariteit van de Nederlandse regering met Zuid-Europa. Als antwoord kreeg hij het prachtige: „Cada uno su corazón” – iedereen moet het doen met het hart dat hij heeft gekregen.

Minstens zo goed was de donderdagse reportage in Danny op straat (NTR), waarin Danny Ghosen de zwaar getroffen kermisbranche onder de loep nam. We zagen een pakhuis dat tot de nok was gevuld met Chinese prullaria die niemand nog wil hebben nu er geen kermissen zijn die ze als prijs weggeven. De eigenaar scheurde een willekeurige doos open, trok er een foeilelijk pluchen beest uit, keek en propte het terug.

Kermisveteraan Jan Vermolen ontplofte bijna toen hij het over de steun vragende gigant Booking had. Even later stond hij bij wijze van dolletje voor het spookhuis de aanwezigheid van Ghosen aan te kondigen, tot hij zich verslikte in zijn tekst en het opgaf. Ook liep hij midden in een zin weg van de interviewer – op de kermis wordt niet gehuild.