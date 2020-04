Brexitonderhandelaar Barnier teleurgesteld over voortgang gesprekken

Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt met het Verenigd Koninkrijk over de Brexit, is „teleurgesteld” over de voortgang in de gesprekken. Volgens de onderhandelaar zijn er op de belangrijkste thema’s nog geen duidelijke afspraken gemaakt.

Na de Brexit van afgelopen 31 januari geldt een overgangsregeling tot het einde van dit jaar. In deze periode praten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk met elkaar over de toekomstige relatie. Er moeten afspraken gemaakt over de visserij, handel en het onderwerp veiligheid en justitie. Het is mogelijk om de onderhandelingsperiode te verlengen, waarover dan voor eind juni afspraken gemaakt moeten zijn. De Britse regering van premier Boris Johnson heeft echter al gezegd geen verlenging te willen.

Volgens Michel Barnier zijn er intussen nog te weinig afspraken gemaakt om eind dit jaar als realistische deadline te blijven zien. In juni moet er wat Barnier betreft „oprechte vooruitgang” geboekt zijn, aangezien er anders problemen ontstaan wanneer de overgangsperiode op 31 december van dit jaar afloopt. „De tijd die we hebben is kort,” zei Barnier. „En nogmaals: de tijd loopt door.”

Realiteit

Het Verenigd Koninkrijk streeft een handelsdeal na zoals Canada die met de EU heeft afgesproken. Volgens Barnier is de „realiteit” echter dat het bij de Brexit niet gaat om twee gelijke partijen, maar om een discussie tussen een machtsblok en een kleiner land. Naast het handelsakkoord is visserij een belangrijk discussiepunt, ook voor Nederlandse vissers die gebruik maken van Britse visgronden.

Afgelopen zes weken hebben de gesprekken stilgelegen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Nu zijn deze weer opgestart, via videovergaderingen. De volgende ronde van gesprekken staat gepland voor de periode 11 mei tot 1 juni.