Agente die door chef seksueel werd belaagd, wordt nu ontslagen

Een 39-jarige vrouwelijke politieagent uit de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland) en een 46-jarige mannelijke collega hebben vandaag te horen gekregen dat de politiebaas van de eenheid Noord-Holland, Anja Schouten, hen wil ontslaan. De vrouwelijke agent wordt onder meer schending van haar ambtsgeheim en schending van haar ambtseed verweten. Vorig jaar had ze aan NRC laten weten dat ze seksueel was belaagd door haar teamchef in de Haarlemmermeer.

In februari werd bekend dat de politie Noord-Holland na vijf maanden onderzoek had besloten dat de 51-jarige teamchef van de Haarlemmermeer, Paulo de C. moet worden ontslagen. Hij kreeg een voornemen tot ontslag uitgereikt omdat hij zich volgens de politie inderdaad had schuldig gemaakt aan „grensoverschrijdend gedrag”.

De vrouwelijke collega die klaagde over aanranding door haar superieur werkte sinds maart 2019 onder zijn leiding. Ze kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag waar ze door collega’s werd weggepest omdat ze als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Teamleider De C., die zelf jarenlang in Den Haag bij de politie werkte, beloofde de klokkenluider uit Den Haag een veilige werkomgeving in de Haarlemmermeer. Vervolgens zou hij haar seksueel hebben geïntimideerd. Mede op grond van de meldingen van de klokkenluidster zijn in december al vier Haagse agenten disciplinair gestraft.

Appjes veiligstellen

Nadat de 39-jarige agente bij de politieleiding melding had gemaakt van de seksuele aanranding heeft het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie Noord-Holland in september 2019 haar mobiele telefoon uitgelezen. De politie wilde seksueel getinte appjes veiligstellen die de teamchef zou hebben verstuurd. In dat onderzoek zou volgens bronnen bij de politie zijn gebleken dat de agente en nog een collega ook tegen NRC melding hadden gemaakt van interne misstanden bij de politie. Dit wordt door de politie aangemerkt als „ernstig plichtsverzuim”.

Advocaat Tim Vis, die de vrouwelijke agent bijstaat, zegt dat het voorgenomen ontslag juridisch zal worden aangevochten. „Van plichtsverzuim of schending van de integriteit is pertinent geen sprake”, aldus Vis. Het ontslagbesluit is volgens hem gebaseerd op „onjuiste aannames en veronderstellingen”.

Relatie niet gemeld

De politie neemt het de twee agenten tegen wie nu het voornemen tot ontslag is aangekondigd ook kwalijk dat ze hun onderlinge relatie niet tijdig zouden hebben gemeld. De twee agenten zouden zich ook hebben schuldig gemaakt aan misbruik van bevoegdheden en valsheid in geschrifte. Die beschuldiging zou betrekking hebben op een onjuist opgemaakt proces-verbaal van een aanhouding. Tegen de man en de vrouw loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de Rijksrecherche. Het is onduidelijk wanneer dit is afgerond.