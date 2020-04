‘Toename verdenkingen van misdrijven door asielzoekers’

Vorig jaar zijn meer verdenkingen van misdrijven door asielzoekers geregistreerd. Dat meldt De Telegraaf donderdag op basis van een conceptrapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 registreerde de politie bijna vijfduizend verdenkingen van asielzoekers, 27 procent meer dan in 2018 toen 3.934 verdenkingen werden vastgelegd.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt desgevraagd dat de cijfers afkomstig zijn uit een conceptversie van een incidentenoverzicht, maar wil pas inhoudelijk op vragen ingaan als de definitieve versie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit gebeurt half mei.

In veruit de meeste gevallen werden asielzoekers vorig jaar verdacht van diefstal/verduistering en inbraak (3.294 verdenkingen), blijkt uit het nog niet gepubliceerde rapport. Daarna volgt mishandeling (327), bedreiging (213) en vernieling en beschadiging (255). In twee gevallen gaat het om een levensdelict: moord of doodslag. Bij dat laatste misdrijf is overigens geen toename in het aantal registraties te zien, net als bij meerdere andere misdrijven.

Het aantal verdenkingen staat niet gelijk aan het aantal veroordelingen. Tot dusver zijn van de verdenkingen van vorig jaar 1.500 asielzoekers in 2.800 zaken schuldig bevonden. Anderen zijn vrijgesproken of hun zaak is nog onder de rechter. De meeste verdachten hebben een Algerijnse of Marokkaanse achtergrond.

De toename is gedeeltelijk te verklaren doordat de politie anders is gaan registreren. Sinds medio 2018 worden misdrijven die op hetzelfde moment gepleegd worden los van elkaar vastgelegd. Zonder deze verandering zou het aantal verdenkingen volgens De Telegraaf alsnog gestegen zijn, met 22,4 procent.

Bijna een jaar geleden trad toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD) af vanwege een rapport waarin criminaliteitscijfers onder asielzoekers ‘verhuld’ waren opgeschreven. In de jaarlijkse rapportage stond een top-10 van misdrijven waarvan asielzoekers in 2018 werden verdacht, waarnaast de categorie „overig” bestond. In die categorie bleken ernstige delicten als poging tot moord, verkrachting en kindermisbruik te vallen, onthulde De Telegraaf destijds. Harbers hield vol dat er geen opzet in het spel was, maar stapte desondanks op omdat hij de Kamer onjuist had geïnformeerd.