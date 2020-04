Met een vriendin ben ik op wandelvakantie in Kroatië geweest. Mooi land! Na een wandeltocht van een paar uur zien we een parasol. Ah, een barretje! We gaan op de stoelen zitten die klaarstaan naast een tafeltje. Even daarna komt er een vrouw naar buiten. Geen van ons beiden spreekt Kroatisch, dus op ons vriendelijkst vragen wij ‘twee koffie’. De vrouw gaat naar binnen en komt na een paar minuten met koffie terug. Als we die later willen afrekenen gebaart de vrouw: Oh nee, dat hoeft niet! Ze vond het heel bijzonder dat twee buitenlandse dames zomaar in haar voortuin waren neergeploft en haar koffie hadden opgedronken!

