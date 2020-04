Sobere ramadan tijdens de coronapandemie

Moslims over de hele wereld maken zich op voor de vastenmaand ramadan. Het wordt een sobere editie dit jaar, aangezien moslimlanden publieke iftars (maaltijden om de vasten te breken), gezamenlijke gebeden en andere religieuze bijeenkomsten hebben verboden. De ramadan is een tijd van bezinning, reflectie en gezelligheid, waarbij families na zonsondergang samenkomen om een maaltijd te delen. Het is ook een tijd waarin de solidariteit groot is, en mensen boodschappen doneren doneren aan minderbedeelden. En dat komt als geroepen voor miljoenen mensen die hun baan of inkomsten zijn kwijtgeraakt als gevolg van de pandemie.