Rolling Stones verrassen met een duister ‘corona’-nummer

En opeens is daar een compleet nieuw nummer van de Rolling Stones. ‘Living in a Ghost Town’ kwam donderdagavond zomaar uit de lucht vallen, via streamingdiensten en als download. „Created and recorded in Los Angeles, London and in isolation”, vermeldt het persbericht. Mick Jagger licht toe: „De Stones werkten voor de lockdown in de studio aan nieuw materiaal. Er was één song waarvan we dachten dat die weerklank zou vinden in de tijden die we nu doormaken. We hebben het afgemaakt in afzondering van elkaar.”

‘Living in a Ghost Town’ verschijnt vijf dagen nadat Mick, Keith, Charlie en Ronnie via afzonderlijke schermen meewerkten aan de televisiemarathon One World: Together at Home. Daar speelden ze het 51 jaar oude ‘You Can’t Always Get What You Want’. Het nieuwe nummer refereert aan de coronacrisis in tekstregels als „Life was so beautiful/ now we all got locked down”. Mick Jagger (76) eindigt zijn tamelijk defaitistische opsomming van de gevolgen van de pandemie voor zijn sociale leven met een somber „If I want a party/ It’s a party of one.”

Muzikaal heeft de midtempo popsong weinig gemeen met eerdere Stonesnummers. De doem-achtige sfeer herinnert aan ‘Ghost Town’ van The Specials en het ‘oh oh oh’-koortje van het vier minuten lange nummer doet denken aan de indierock van The Black Keys. Jaggers verdienstelijke mondharmonicaspel haakt in op het laatst verschenen studio-album Blue and Lonesome (2016) waarop de Stones hun blueshelden eerden. Het laatste Rolling Stones-album met eigen materiaal A Bigger Bang stamt uit 2005.

Keith Richards windt er geen doekjes om: „Deze track bestond al een tijdje en was bedoeld voor een nieuw album, een continu project. Toen deze shit zich aandiende besloten Mick en ik dat we meteen aan het werk moesten. Hier heb je het: ‘Living in a Ghost Town’. Stay safe!”

Pop Rolling Stones - ‘Living in a Ghost Town’ ●●●●●