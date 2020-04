Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor ISH Dance Collective

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, een oeuvreprijs van 150.000 euro, gaat dit jaar naar ISH Dance Collective. Onder leiding van choreograaf Marco Gerris (44) maakt het urban dansgezelschap al meer dan twintig jaar voorstellingen waarin hiphop met andere kunstvormen, waaronder ballet en opera, wordt gecombineerd in theatrale producties. Met die vernieuwende vormen maakt ISH de samenleving mooier, aldus de jury.

ISH staat nu zij aan zij met eerdere laureaten: grote namen als Johan Simons, Reinbert de Leeuw en het Orkest van de Achttiende Eeuw. Gerris, die zich vaak heeft beklaagd over onbegrip vanuit het theaterestablishment, is blij met de prijs voor zijn geesteskind: „Ik ben super vereerd! Ik vind het erg mooi dat ik de afgelopen twintig jaar heb kunnen laten zien dat hiphop echt in het theater thuishoort.”

ISH werd eind 1999 opgericht door de Belgische Gerris, die als kampioen freestyle skaten, danser en acteur actief was in Amsterdam. Met zijn debuutvoorstelling ISH was hij in Nederland een van de eersten die hiphop als theatergenre op de kaart plaatste. Al gauw was de naam van ISH gevestigd, mede als gevolg van de enorme interesse die onder jongeren voor hiphop en urban dance bestond. En bestaat: op de speellijsten van ISH staat nog altijd een indrukwekkende serie schoolvoorstellingen.

Ook in de theaterwereld werd hij vroeg opgepikt: Krisztina de Châtel maakte al in 2000 een voorstelling (Dynamix) waarin Gerris op zijn skates rond de dansers van De Châtel zoefde.

In de loop der jaren groeide ISH in betekenis, niet in de laatste plaats door zijn educatieve werk en maatschappelijke functie in Amsterdam West. Daar wilde The ISH Institute naast alle dagelijkse educatieactiviteiten en theatervoorstellingen een dansopleidingstraject realiseren. Bijna werd deze brede ambitie ISH fataal. In 2008 ging het gezelschap failliet, maar dankzij een interventie van de gemeente Amsterdam kon Gerris een doorstart maken.

De voorstelling Grimm van Junior Company en ISH. Foto Michel Schnater

Nadien ging het de groep voor de wind en werden nieuwe allianties gesloten. Zo traden de ISH’ers op met autonoom (graffiti) kunstenaar Dadara en met operagezelschap VocaalLAb in Monteverdish. Met Ernst Meisner, artistiek leider van de Junior Company van Het Nationale Ballet, maakte Gerris twee succesvolle producties; Narnia en Grimm. Voor volgend seizoen staat een derde samenwerking van ISH met de jonge, klassieke dansers op het programma: Dorian, naar Oscar Wildes roemruchte roman The Picture of Dorian Gray.

ISH, dat zich een ‘collectief van eigenwijze individuen’ noemt, heeft intussen ook een kleine Nachwuchs voortgebracht, met als prominentste vertegenwoordiger choreografe Alida Dors. Recent zijn onder het predikaat ‘Powered by ISH’ succesvolle voorstellingen gemaakt door Sarada Sarita en Gil Gomes Leal.

Met het geld van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wil Gerris meer jonge kunstenaars een kans geven die in de maatschappij niet worden gezien. „Deze mensen hebben altijd het laatste duwtje in hun rug nodig. Ik denk dat wij met dit enorme geldbedrag heel veel mensen in de sector blij kunnen maken.”

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020 wordt op maandag 23 november aan ISH Dance Collective uitgereikt. Cultuurfonds-directeur Adriana Esmeijer vindt het juist dit jaar belangrijk de jaarlijkse prijs uit te reiken, „om een sprankje hoop te brengen in de zwaar geraakte cultuursector”.