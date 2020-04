Opnieuw branden in Arnhem, flat enige tijd ontruimd geweest

In Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een aantal branden gewoed. Vanwege een van die branden moesten diep in de nacht tientallen bewoners van een appartementengebouw in de wijk Presikhaaf enige tijd hun huis uit. Onder de flat stond een auto in brand, met zware rookontwikkeling tot gevolg, melden regionale media. Arnhem heeft al enige tijd te maken met branden. Eerder deze week werden nog acht auto’s en twee vuilcontainers vermoedelijk aangestoken.

De eerste branden woedden kort na middernacht in twee auto’s in de Rosendaalsestraat. Vlakbij stonden ook een matras en een vuilnisbak in brand. De brand bij de flat ontstond zo’n uur later en leidde rond 02.30 uur tot de ontruimingen. Enkele tientallen bewoners moesten zo’n uur hun huis uit, melden De Gelderlander en Omroep Gelderland.

Dinsdag brandden in Arnhem zes auto’s uit en raakten twee andere auto’s door brand beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting, en onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende voorvallen. Ook wordt bekeken of er een link is met eerdere branden in de Gelderse hoofdstad. De politie en burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) riepen getuigen op zich te melden en ook de politie te bellen als ze iets verdachts zien.