Brabantse sigarenfabrieken sluiten, 280 banen onzeker

De twee sigarenfabrieken in de Noord-Brabantse dorpen Duizel en Eersel gaan binnen anderhalf jaar de deuren sluiten. Dat heeft de Scandinavian Tobacco Group (STG), het Deense tabaksconcern dat sinds begin dit jaar beide bedrijven bezit, donderdag laten weten. Door de sluitingen van de Brabantse fabrieken, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1904, verdwijnen 280 banen in de regio.

Het sluiten van de fabrieken is volgens STG nodig om het concern toekomstbestendig te maken. Topman Niels Frederiksen zegt dat het bedrijf niet anders kan, als het „op een succesvolle manier wil blijven concurreren in een lastige markt”. Hij doelt daarmee op de dalende verkoop van sigaren. Ook een fabriek in de Dominicaanse Republiek gaat dicht. Daar verliezen zo’n 550 mensen hun baan. Het Deense moederbedrijf, dat zich specialiseert in sigaren en pijptabak, heeft in totaal elfduizend medewerkers.

De Brabantse fabrieken waren tot voor kort van verschillende eigenaren, maar zijn historisch nauw met elkaar verweven. De bedrijven ontstonden begin twintigste eeuw, toen de broers Jacques en Henri Wintermans sigaren gingen produceren. Aanvankelijk werkten ze samen, later scheidden hun wegen. In Duizel stond Jacques Wintermans bedrijf Agio, in Eersel was de fabriek van Henri Wintermans gevestigd. Dat laatste bedrijf werd in 1996 overgenomen door STG.

Cadeau van 10 miljoen euro

Afgelopen januari kwam ook Agio Cigars, dat sinds het honderdjarig bestaan in 2004 het predicaat ‘Royal’ draagt, in handen van de Denen. STG betaalde 210 miljoen euro. Agio was als zelfstandig bedrijf één van de grootste sigarenproducenten ter wereld, met Henri Wintermans Cigars als voorname concurrent. Tot de overname door STG was Agio altijd in handen gebleven van de familie Wintermans. Bij de verkoop verdeelde de familie onder alle 3.200 werknemers een afscheidscadeau van 10 miljoen euro.

STG verdwijnt niet helemaal uit Nederland. Voor circa 150 medewerkers zoekt het concern in de regio Eindhoven een kantoorpand. De productie van de twee Brabantse vestigingen wordt verplaatst naar STG-fabrieken in de Belgische plaatsen Westerlo en Lummen, zegt een woordvoerder van het Deense bedrijf. Personeel uit Duizel en Eersel krijgt de mogelijkheid aan de slag te gaan in België. Voor wie dat niet wil of kan, heeft STG met de vakbonden een sociaal plan afgesproken. De ondernemingsraden van beide fabrieken moeten zich nog over de sluitingsplannen uitspreken.