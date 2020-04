Nederland wil helpen bij opvang vluchtelingenkinderen op Griekse vasteland

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) wil helpen om alleenstaande vluchtelingenkinderen op Griekse eilanden op te vangen op het Griekse vasteland. Dat bevestigen bronnen donderdag na berichtgeving van Nieuwsuur. Het voorstel hiervoor, dat is voorgelegd aan coalitiepartijen, zou vrijdag worden besproken in de wekelijkse ministerraad.

Nederland gaf vorige maand geen gehoor aan een oproep van de Europese Commissie om gezamenlijk 1.600 minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen te huisvesten. De Europese Commissie wil daarmee de Griekse eilanden ontlasten, waar duizenden migranten in slechte hygiënische omstandigheden dicht op elkaar leven. Tientallen prominenten riepen het kabinet donderdag in een paginagrote advertentie in NRC op om „solidariteit in Europa” te tonen.

Bij de opvang van de kinderen op het Griekse vasteland wil Broekers-Knol samenwerken met Movement on the Ground. Deze hulpstichting, waarvan Johnny de Mol mede-oprichter is, was donderdag niet bereikbaar voor vragen van NRC. Broekers-Knol is daarnaast voornemens om in Griekenland een voogdijsysteem op te zetten, vergelijkbaar met die in Nederland, om de minderjarigen in een pleeggezin onder te kunnen brengen.

‘Intensief contact’

Een woordvoerder van Broekers-Knol wil alleen zeggen dat de staatssecretaris de afgelopen dagen „intensief contact” heeft gehad met haar Griekse ambtgenoot „om te bespreken hoe we Griekenland nog beter kunnen helpen”. Daarbij wordt vooral gekeken naar „een meerjarig project voor de opbouw van een infrastructuur voor goede opvang van minderjarigen”. Een woordvoerder van de Giorgos Koumoutsakos, de Griekse plaatsvervangend minister voor migratie en asielbeleid, wil tegen Nieuwsuur niet inhoudelijk reageren op het voorstel, maar zegt hier wel van op de hoogte te zijn.

Broekers-Knol zei vorige maand dat het opnemen van vluchtelingenkinderen volgens de Nederlandse regering niet aan „een structurele oplossing” bijdraagt. Nederland zegde Griekenland toen wel in de vorm van materialen en expertise steun toe. Premier Mark Rutte stelde deze maand tijdens een Kamerdebat dat Nederland alleen meedoet aan opvang als alle EU-lidstaten hieraan meedoen. Tien lidstaten en Zwitserland hebben wel gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Commissie. Vorige week woensdag kwamen de eerste kinderen aan in Luxemburg en Duitsland.