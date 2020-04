Fusie moederbedrijf Thuisbezorgd en Just Eat mag definitief doorgaan

Maaltijdbezorger Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft definitief groen licht gekregen voor zijn fusie met de Britse branchegenoot Just Eat. Het samengaan van de concerns levert geen nadelen op voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk, meldt de Britse mededingingsautoriteit CMA donderdag.

De CMA onderzocht of het Nederlandse Takeaway voorafgaand aan de fusie plannen had om zich zelfstandig op de Britse markt te begeven. Als Takeaway inderdaad zou hebben besloten deze stap te annuleren ten faveure van een overname van Just Eat, zou het aanbod op de markt voor maaltijdservices zijn afgenomen. Klanten zouden daardoor mogelijk met hogere prijzen en slechtere service zijn geconfronteerd.

Van voornemens om in het Verenigd Koninkrijk actief te worden was bij Takeaway echter geen sprake, concludeert de CMA. De autoriteit komt tot dat oordeel na een onderzoek dat sinds eind januari liep, en waarbij ze naar eigen zeggen „zorgvuldig een grote hoeveelheid interne documenten van beide bedrijven” heeft bekeken.

Takeaway en Just Eat mogen hun fusie, die de uitkomst is van een maandenlange overnamestrijd tussen Takeaway en investeerder Prosus, nu helemaal doorvoeren. Drie maanden geleden veranderden ze hun naam al in Just Eat Takeaway.com, maar gedurende het onderzoek waren ze verplicht hun eigen merknamen, logo’s en websites te blijven gebruiken.

Bij elkaar hebben de bedrijven een omzet van 1,1 miljard euro. De maaltijden worden rondgebracht door circa 4.400 medewerkers, die aan de deur komen bij 43 miljoen klanten in 26 landen.