Met 6,7 miljoen euro extra hoopt Rotterdam het Songfestival in 2021 te kunnen houden

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag 6,7 miljoen euro extra gereserveerd om volgend jaar alsnog het Eurovisie Songfestival te kunnen organiseren.

De kans dat Rotterdam in 2021 gaststad wordt voor het evenement is daarmee groot – als de coronapandemie het dan toelaat en de financiën rond komen. Rotterdam heeft nog steeds de voorkeur van de organiserende omroepen NPO, AvroTros, NOS en de organisatie van Europese publieke omroepen (EBU), zeggen woordvoerders. Het definitieve besluit valt waarschijnlijk in mei.

Afgelast

Het Eurovisie Songfestival in Ahoy werd 18 maart afgelast wegens de corona-uitbraak. Het was voor het eerst dat Nederland het evenement zou organiseren sinds 1980. De Nederlandse muzikant Duncan Laurence won de laatste editie in Tel Aviv met het lied ‘Arcade’. Jeangu Macrooy zou Nederland dit jaar vertegenwoordigen met het nummer ‘Grow’.

De Rotterdamse gemeenteraad reserveerde vorig jaar 15,5 miljoen euro voor het songfestival, inclusief 1 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland. Van dat bedrag is 8,1 miljoen euro uitgegeven. Maximaal 6,7 miljoen euro daarvan wordt níet gedekt door verzekeringen, meldt een woordvoerder van de gemeente. De 6,7 miljoen euro die de raad donderdag reserveerde, is bedoeld om dat eventuele gat in de begroting te dichten. De maximale kosten voor Rotterdam worden zo 22,2 miljoen euro.

Lees ook: anderhalve meter afstand houden bij een popconcert?

‘Eenmalig glitterfeestje’

Het collegevoorstel om ook dit bedrag te reserveren kreeg brede steun in de gemeenteraad met 33 stemmen vóór en 8 stemmen tegen.

Oppositiepartij Partij voor de Dieren vindt het geldverspilling voor een „eenmalig glitterfeestje”. De partij wijst erop dat dat de lokale cultuursector wordt geraakt door de coronacrisis en dat directeuren van culturele instellingen een brandbrief hebben geschreven aan cultuurwethouder Said Kasmi (D66).

Zelf zegt de wethouder verheugd te zijn over het raadsbesluit. Kasmi, in een schriftelijke reactie: „De EBU, de omroepen en Ahoy kunnen ervan op aan dat Rotterdam in 2021 alsnog gaststad is. Voor ons staat voorop dat we er een feest van en voor iedereen van kunnen maken.”

De gemeenteraad droeg het college per motie op te bekijken of er gratis tickets beschikbaar kunnen komen voor „Rotterdamse zorgmedewerkers die direct betrokken waren bij de strijd tegen het coronavirus”. Ook stemde de gemeenteraad in met geheimhouding van de kostenonderbouwing van het songfestival. Het college acht dat nodig om „onevenredige benadeling van derden en van de gemeente” te voorkomen.

De Maassilo aan de Rotterdamse Maashaven was aangewezen als officiële afterpartylocatie voor het Eurovisie Songfestival in 2020. Foto Remko de Waal/ANP

Afstel is duurder

Als Rotterdam het songfestival niet zou organiseren, zouden de kosten hoger uitvallen, schreef het college deze maand aan de raad. Organisaties waarmee de gemeente contracten heeft gesloten, zouden de stad dan „het volle pond” in rekening brengen, omdat hun inkomsten niet zouden doorschuiven. De verzekeringen van de gemeente, Ahoy en de producent van de Eurovision village (dorp voor fans) dekken schade door corona niet, aldus het college.

De Nederlandse omroepen, en via hen de EBU, hadden de gemeente „met klem” gevraagd vóór eind april een besluit te nemen, schreef het college. Als Rotterdam niet wilde, moest er genoeg tijd zijn een andere gaststad bereid te vinden.

‘Volmondig ja’

De Nederlandse omroepen bekijken met hun verzekeraars wat het uitstel „zowel productioneel als financieel” betekent, zegt de woordvoerder van het songfestival: „We willen dat in mei helemaal helder hebben, voordat we volmondig ja tegen zeggen tegen Rotterdam als gaststad. Maar dat we het willen, dat is wel duidelijk.”

De kosten van de uitzending van het songfestival waren voor dit jaar berekend op 26,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag werd gedekt met 12,5 miljoen euro aan STER-inkomsten van reclamespotjes plus 9,6 miljoen euro van de EBU, sponsors en ticketinkomsten.