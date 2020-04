Majestueus drama Better Call Saul gaat dieper dan zijn voorganger (●●●●●)

Serie Better Call Saul Met: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks, Michael Mando. Seizoen 5 10 afleveringen van 50 min. ●●●●●

Is Better Call Saul beter dan Breaking Bad? Volgens sommige critici is de misdaadserie in het vijfde seizoen definitief zijn voorganger voorbijgestreefd. Dat is een straffe stelling want Breaking Bad – over een scheikundeleraar in New Mexico die drugsbaron wordt – geldt als een van de beste series aller tijden. Laten we zeggen dat het ánders is dan Breaking Bad, en minstens zo goed.

Dat er na het einde van Breaking Bad in 2013 een spin-off werd gemaakt, over het bijfiguur Saul Goodman, werd aanvankelijk beschouwd als een toetje voor de fans die geen afscheid konden nemen van de drugswereld in woestijnstad Albuquerque. Maar langzaam is de prequel Better Call Saul uitgegroeid tot een majestueus, op zichzelf staand drama. Seizoen 5 is zonder meer het beste tot nu toe, met als hoogtepunten de barre voettocht door de woestijn in aflevering 8, van louche advocaat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) en vuile-klusjesman Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). En de lange slotscène van aflevering 9, waarin de charismatische drugsbaas Lalo Salamanca (Tony Dalton, wat een rol!) verhaal komt halen bij Jimmy.

Better Call Saul heeft een soortgelijk verhaal als Breaking Bad: een ogenschijnlijk nette burgerman komt steeds dieper in de drugsmisdaad terecht, waarbij de kijker geleidelijk ontdekt dat hij daar eigenlijk al die tijd al geknipt voor was. Jimmy McGill is een advocaat die in zijn jeugd een kleine oplichter was. Zijn grote tegenstander is aanvankelijk zijn broer Chuck, een succesvolle advocaat die vindt dat Jimmy met zijn vuile spelletjes het ambt bezoedelt. In seizoen 5 is Jimmy definitief veranderd in zijn gladde alter ego Saul Goodman, en raakt hij onomkeerbaar betrokken bij een drugsoorlog. Ondertussen zien we hoe parkeerwachter Mike daar ook steeds dieper in geraakt. Lange tijd had hij een aparte verhaallijn, maar nu zijn de verhaallijnen van Jimmy en Mike voorgoed verknoopt geraakt.

Karakters zijn leidend

Het knappe van Better Call Saul is dat het duidelijk een prequel is van Breaking Bad – dezelfde wereld, deels dezelfde personages – maar dat het op vele manieren anders durft te zijn. Bovenal is het tempo anders. Daar waar Breaking Bad een achtbaan was van schietpartijen en spannende kat-en-muis-spelletjes, trapt Better Call Saul flink op de rem. Showrunners Vince Gilligan and Peter Gould nemen veel vrijheid en hebben zich duidelijk voorgenomen om de uiterst traag uitgesponnen plot ondergeschikt te maken aan de karakterontwikkeling. De eerste seizoenen kabbelde de serie aangenaam voort en werd de kijker niet bepaald meegesleurd. Wie toch bleef kijken, geïntrigeerd door de vele kanten van Jimmy en de eindeloos uitgestelde ontknopingen, werd ruimschoots beloond.

Dat heeft veel te maken met de scherpe karaktertekening van Saul, en de invulling daarvan door acteur Bob Odenkirk, maar nog meer met die van zijn vriendin Kim (Rhea Seehorn), die een steeds belangrijker personage wordt. Aanvankelijk lijkt Kim zijn tegenpool: de succesvolle advocate met het gouden hart die, verblind door liefde, wordt meegesleept door haar foute vriend. Maar steeds weer blijkt het genuanceerder te liggen. Kim vindt Jimmy’s duistere kant, en zijn plezier in list en bedrog, ook aantrekkelijk en spannend. Zeker als ze er een Robin Hood-achtige draai aan kan geven. Op het eind van dit seizoen neemt ze het zelfs over van Jimmy. Zou de serie stiekem gaan over hoe Kim de grens tussen goed en kwaad oversteekt? Ze is koelbloediger dan Jimmy, dus op zich beter geschikt voor de misdaad.

Wat we zeker weten is dat hun verbond eindig is, dat Kim afscheid zal nemen van Jimmy. Want Kim zit niet in het chronologische vervolg Breaking Bad. Dus hou je iedere keer je hart vast: ze zullen Kim toch niet omleggen? Waarschijnlijk weten we pas op het eind van het zesde en laatste seizoen hoe het met Kim afloopt. Zal ze, net als vele andere personages, bloedend in het zand eindigen? Of weet ze te ontsnappen en kiest alsnog voor een mantelpakcarrière, ver weg van het getroubleerde Albuquerque.