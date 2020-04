Maaltijdbezorging voor de uitlaatbewuste klant is niet gemakkelijk

Tegen zessen komen ze. Nu het stiller is op straat, vallen ze nog meer op dan anders. Misschien zijn ze ook talrijker geworden.

De maaltijdbezorgers brengen luxe waarvoor we liever naar een restaurant hadden gewild. En terwijl we onszelf steunen, steunen we ook de lokale horeca. Dus bestelde ik laatst bij een restaurant in de wijk twee vegan kapsalon, iets met zoete aardappel en tempeh. ( Randstad, groen, check.)

Puik. Ik voelde maar één bezwaar: je weet nooit of je er ook een scooter bij krijgt. In het verleden waarin we nog elke dag opeengepakt voor het rode fietslicht stonden te wachten, waren de uitlaatgassen van scooters onontkoombaar.

Mededeling tussendoor: officieel bestaan er geen ‘scooters’ maar alleen bromfietsen (die 45 kilometer per uur mogen) en snorfietsen (mogen 25 kilometer per uur). Maar ze zijn allebei scootervormig, er zijn er 1,2 miljoen van in Nederland.

Scooters op benzine zijn vies. Het ergst zijn oude modellen tweetaktbrommers, bleek toen onderzoeksinstituut TNO in 2017 onderzoek deed naar de uitstoot van brommers. Die tweetaktbrommers verspreiden veel koolmonoxide, benzeen en tolueen. Die stoffen zijn giftig. Wat nieuwere modellen brommers bleken juist veel stikstofoxide uit te stoten: per kilometer evenveel als een dieselauto.

Het waren weliswaar allemaal brommers die na 2017 niet meer verkocht mochten worden (op bestaande voorraden na), maar al die oudere scooters rijden nog rond. En scooters van ná 2017 zijn minder vies, maar niet schoon.

De vergroening gaat niet snel

Bij de maaltijdbezorging heeft de burger wat te kiezen. Worden de burgers gebracht door een uitstoter, of door een elektrische scooter of e-bike? Steeds meer restaurants investeren in een schone vloot bezorgfietsen of -scooters, maar de uitlaatbewuste klant komt er niet gemakkelijk achter wie die voorlopers zijn. Bij Thuisbezorgd, Deliveroo of Uber Eats kun je niet selecteren op het type voertuig van de bezorger.

En het zal nog wel even duren voor de uitlaatscooter verdwenen is. Er worden steeds meer elektrische scooters verkocht, de RAI Vereniging had daar vorige week cijfers over. Eén op de vijf nieuwe scooters is nu elektrisch.

Maar het wagenpark van die 1,2 miljoen scooters vergroent niet zo snel. Eind 2015 was een kleine 3 procent van de scooters elektrisch, nu is dat 5 procent. Wie dat te weinig vindt, moet geduld oefenen. Volgens het klimaatakkoord worden in 2029 de laatste nieuwe scooters met uitlaat verkocht. Een goede scooter op benzine kan tien jaar mee.

