Op Via San Lorenzo bevindt zich een schoonheidssalon, die zowel Stella als haar moeder tot zijn vaste klanten mag rekenen. Ook Karima el-Mahroug komt er vaak, die beter bekendstaat onder haar artiestennaam Ruby Rubacuori en die in de vrolijke dagen van bunga-bunga furore maakte in de slaapkamer van Berlusconi. Iedereen van naam staat te dringen om de schoonheidssalon van Stella en haar moeder te mogen bezoeken, dat is logisch.

Sinds een paar maanden werkt er een nieuw meisje. Zij heet Anna. Zij komt van Sardinië en deze baan heeft haar de gelegenheid geboden om de moedige sprong te wagen van het eiland naar de grote stad op het vasteland. Omdat zij van alle medewerksters de beste is met nagels, is zij Stella’s vriendin geworden.

De schoonheidssalon is sinds begin maart gesloten. Anna zat alleen zonder familie, verloofde en geld in haar krappe huurflatje in de stad die ze eigenlijk helemaal niet kende. Toen werd haar vader ziek. Hij werd met een lelijke longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Anna kreeg toestemming van de autoriteiten om naar Sardinië te reizen. Er gaan nog veerboten voor de vrachtwagens. Ze kwam net op tijd om haar moeder te troosten, terwijl haar vader in strikt isolement lag te sterven. Ze heeft hem niet meer kunnen zien.

„Weet je wat ik nu eigenlijk het liefste zou willen?”, zei ze tegen Stella aan de telefoon. „Werken. Dat zou mij tenminste afleiden. Maar wie weet wanneer de schoonheidssalon weer open mag. En als hij opengaat, weet ik niet eens of ik wel naar Genua kan komen. Ik heb geen geld meer. Ik heb een uitkering aangevraagd, maar er zijn te veel aanvragen. De staat is totaal overvoerd. Intussen loopt mijn huur in Genua ook gewoon door. Kun je misschien iets liefs zeggen?”

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 april 2020