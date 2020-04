Is corona het laatste zetje richting afgrond, vraagt Venezuela zich af

Met kracht houden twee mannen een zware waterslang in bedwang, terwijl het water een grote ton in spuit. Ongeduldig staan tientallen Venezolaanse mannen en vrouwen met mondkapjes om te dringen in een rij om hun emmers en watertanks snel gevuld te krijgen. Zwaar bewapende militairen met kogelvrije vesten houden de menigte scherp in de gaten. ,,Zie je hoe chaotisch het er aan toe gaat?'', vraagt Paula Navas per videochat nadat ze zelfgemaakte beelden van die ochtend heeft verstuurd.

Bijna een week zaten Navas en andere inwoners van de volkswijk Petare in Caracas zonder water, totdat de overheid op de valreep een watertankwagen stuurde. ,,Je ziet dat niemand zich hier aan de coronaregels houdt. Mensen staan bovenop elkaar, er is zelfs bijna gevochten om water”, zegt Navas, die normaal als assistent op het gemeentehuis werkt.

Sinds Venezuela half maart in lockdown ging, zit de alleenstaande moeder met acht dochters binnen in haar kleine huisje. Toen de eerste Covid-19-besmettingen bekend werden gemaakt kondigde president Nicolás Maduro onmiddellijk strenge maatregelen af, zich realiserend dat een grootschalige corona-uitbraak bovenop de toch al nijpende jarenlange economische, humanitaire en gezondheidscrisis in het land funest zou zijn. Tot woensdag telde Venezuela 288 besmettingen en 10 doden. De aantallen liggen daarmee stukken lager dan in een buurland als Colombia, waar al meer dan honderd doden zijn gevallen. Maduro prijst de voortvarendheid van zijn eigen regering.

Maar artsen tasten in het duister, want kloppen de cijfers wel? ,,We zijn natuurlijk al jaren een geïsoleerd land waar nauwelijks toeristen en buitenlanders komen, waardoor besmettingen lager kunnen liggen. Maar er is totaal geen transparantie en stel je als arts vragen, dan wordt je direct beschuldigd van antinationaal gedrag en volgt repressie”, zegt een arts die werkzaam is in een staatsziekenhuis in de centraal gelegen stad Barinas. Hij wil niet met zijn naam in de krant uit veiligheidsredenen.

In het ziekenhuis waar de arts werkt, zijn er volgens hem nauwelijks testen. Heel Venezuela telt nog geen honderd intensive care-bedden terwijl er naar verwachting meer dan drieduizend nodig zijn. Als mensen zich bij hem melden met coronaklachten en hij hen wil onderzoeken, moet dat eerst gemeld worden bij de Sebin, de veiligheidsdienst. „We staan nog maar aan het begin van de crisis en ons gezondheidsstelsel kan dit niet aan. De ziekenhuizen zijn daarbij in zeer slechte staat. Wij artsen moeten zelf het licht maken als dat stuk is en zelf lekkages repareren, en dat komt heel vaak voor”, zegt hij.

Nu ook benzinetekorten

De desastreuze situatie in Venezuela is een gevolg van een opeenstapeling van problemen: een verwaarloosde olie-industrie, mismanagement van de economie door het socialistische regime, enorme corruptie, en steeds strengere sancties van de Verenigde Staten. De mondiale coronacrisis komt hier nu bovenop. Deels als gevolg van de pandemie dalen de olieprijzen tot een historisch dieptepunt (20 dollar per vat), wat petrostaat Venezuela verder richting afgrond duwt. Is dit het laatste zetje, vragen de Venezolanen zich af.

„We zitten in quarantaine, zonder werk en eten. De elektriciteit valt dagelijks uit, er is geen water en straks zitten we zelfs zonder benzine. We zijn letterlijk tot stilstand gekomen”, zegt Paula Navas somber via het telefoonscherm. Sinds 2015 volgt NRC haar gezin. Naarmate de crisis nijpender werd, verslechterde ook de situatie in huize-Navas.

Vanwege de hyperinflatie en schaarste wordt er sinds enkele jaren nog maar een keer per dag gegeten. Door medicijnschaarste overleed een van haar dochters. „Steeds denk je erger dan dit kan niet, en dan komt de volgende crisis. We zitten al jaren in de overlevingsstand maar de bodem komt in zicht”, zegt ze.

Met een mondkapje op tegen het coronavirus melden Venezolanen zich bij een waterdistributiepunt in hoofdstad Caracas. Foto Manaure Quintero/Reuters

Het tekort aan benzine in het olierijke Venezuela is recentelijk ontstaan, vooral als gevolg van ingrijpende sancties van de VS. Onder leiding van president Trump wordt gepoogd om Chávez' opvolger, de autocratische socialist Maduro, te verdrijven. De VS en circa vijftig westerse landen steunen en erkennen oppositieleider Juan Guaidó, de voorzitter van het parlement die januari 2019 het interim-presidentschap opeiste na de frauduleuze herverkiezing van Maduro.

Door de sancties kan Venezuela zijn ruwe olie nauwelijks meer uitvoeren. Jarenlang ging dit naar Citgo, een Amerikaanse dochteronderneming van het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA, die de olie verwerkte en als benzine terugstuurde naar Venezuela. Deze regeling beëindigde Washington vorig jaar en ook andere buitenlandse bedrijven trokken zich uit vrees voor Amerikaanse sancties terug. Rosneft sprong aanvankelijk nog bij, maar dit jaar staakten ook de Russen hun activiteiten in het land.

Ondertussen pompt Venezuela elk jaar minder olie op: tien jaar geleden nog 3 miljoen vaten per dag, nu nauwelijks 700.000. Door een braindrain van olie-experts, slecht beleid en verwaarlozing zijn steeds meer velden en lokale raffinaderijen gesloten. Het gevolg van dit alles is een schaarste aan brandstof en kilometerslange rijen voor de tankstations. Op beelden is te zien hoe mensen slaags raken voor een beetje benzine. „Als artsen krijgen we wekelijks een brandstofbon en voorrang bij de pompstations. Toch sta ik nog uren in rij om te tanken, terwijl ik met deze coronacrisis geen tijd kan verliezen en in het ziekenhuis moet zijn”, zegt de arts uit Barinas.

Machtsstrijd

De ineenstorting die al jaren geleden werd ingezet, kan volgens experts bij deze lage olieprijs en -productie in een stroomversnelling komen. „Als het Maduro niet lukt snel een geldschieter te vinden om aan benzine te komen en voedsel te importeren kan het dramatisch worden”, zegt Asdrúbal Oliveros, analist van Ecoanalítica, een economisch adviesbureau.

De komende weken zijn volgens hem cruciaal. „Er kan sociale onrust uitbreken. Denk aan plunderingen en geweld, want mensen verdienen geen cent omdat ze in quarantaine zitten. Maduro moet ook de steun van het leger en topfiguren binnen zijn regering veilig stellen, wil hij in het zadel blijven.”

Amerikaanse pogingen om via oppositieleider Guaidó een machtswisseling te orkestreren, mislukten. De VS grijpen de corona- en oliecrises nu aan om Maduro verder in de tang te nemen. Deze week kreeg olieconcern Chevron van president Trump de opdracht Venezuela uiterlijk 1 december te verlaten. Daarmee vertrekt de laatste Amerikaanse multinational uit Venezuela. En vorige maand zetten de VS 15 miljoen dollar tipgeld op het hoofd van Maduro, omdat hij betrokken zou zijn bij grootschalige cocaïnesmokkel naar de VS met het Cártel de los Soles (Zonnenkartel).

Hoewel Venezuela verder geïsoleerd raakt, blijft Maduro aan de macht dankzij de steun van grootmachten Rusland en China. Tijdens de coronacrisis stuurt China medisch materiaal als mondkapjes en beademingsmachines en net als Rusland geeft het ook voedselhulp. „Het is geopolitiek waarbij Amerika, China en Rusland hun invloed hier proberen te vergroten. De vraag is of hun belangen ook die van de Venezolanen dienen. Of loopt de bevolking uiteindelijk het gevaar de dupe te worden van dit steekspel tussen grootmachten”, vraagt Oliveros.

Betogers van de Venezolaanse oppositie botsen met leden van de politie, tijdens een protest bij het parlement in maart. Door de isolatiemaatregelen zijn de straatprotesten tegen het regime doodgebloed. Foto Rayner Peña/EPA

Voor oppositieleider Guaidó is het ingewikkeld zich te profileren. Hij was in februari juist weer begonnen de straatprotesten nieuw leven in te blazen, maar die zijn door de lockdown nu verboden. Het enige wat de oppositiepresident rest, is met steun van donoren medische kits uit te delen onder de bevolking. Maduro kan zijn macht en repressie juist verder opvoeren, nu het land plat ligt en het op straat wemelt van de politieagenten en militairen,

Volgens Reuters zouden er in het diepst geheim deze week gesprekken tussen de oppositie en regering zijn gestart om, te midden van de coronacrisis, tot elkaar te komen. Een 'transitieplan' dat de VS eerder dit jaar presenteerden waarbij de sancties zouden worden opgeheven als zowel Maduro als Guaidó plaatsmaakt voor een interim regering, is afgewimpeld door het regime.

Paula Navas houdt ondanks de opeenstapeling van problemen, hoop. „Het voelt alsof we in de eindfase terecht komen van een langzame doodstrijd. Maar als dat nodig is voor een echte verandering in ons land, dan moeten we ook hier door heen.”