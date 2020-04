Fellatiopost, een selectie

Vorige week ging het op deze plek over fellatio, naar aanleiding van een brief van een lezeres, die zich afvroeg wat er voor een vrouw prettig of opwindend aan is. Daar kwam antwoord op, plus een advies voor mannen: duw het hoofd van uw partner niet richting uw kruis en lig stil. Dat leverde ook weer aardig wat post op (dank daarvoor), waaruit deze week een selectie.

Hetty* (54) liet weten dat ze het juist heerlijk vindt als een man tegen haar hoofd duwt. „Een beetje dwang zo nu en dan (wederzijds) kan de opwinding enorm verhogen.” Ze hoopt dat mannen zich na het lezen van het stuk niet „op slot laten zetten, maar het bijvoorbeeld even vragen, of beter nog, aanvoelen of het mag. Moet jij eens opletten hoeveel vrouwen er gretig ja knikken.” Als ik een weerwoord mag geven: het hoofdduwen waaraan zowel een geïnterviewde liefhebster als ik een hekel hebben, is duwen zónder vragen, en, gezien het resultaat, zonder goed aanvoelen.

Ook voor Jan* (52), „(zeer) dominante man”, is hoofdduwen, en ook ‘mondneuken’, een belangrijk onderdeel van het pijpen. „Voor mij is het een zaak van absolute toewijding van de vrouw, die iets zeer bijzonders voor je doet, en van overgave van mijn kant. Pijpen is bij ons deep throating. Het gevoel is er een van fluweel. Mijn vrouw zegt dat ze mijn genot het mooist vindt.” Na afloop is zij aan de beurt: „Ik wil dat zij ook lekker klaarkomt.”

„Ik ben inmiddels 64 en prijs me gelukkig dat ik twee lange relaties achter de rug heb en midden in een derde zit, met vrouwen die het heerlijk vinden om te pijpen”, mailde René*. „Ik denk dat wij het om dezelfde redenen fijn vinden: het is intiem en geil.” Met de stelling van vorige week – als je gepijpt wordt, moet je stilliggen – is hij het niet eens. „Ik mag toch graag een beetje bewegen, al is het maar om te laten weten hoe lekker het is.” Over het hoe van pijpen schreef René: „Het allerbelangrijkste is te merken dat een vrouw het heerlijk vindt om te doen. Je voelt hoe ze je dieper in haar mond neemt, een zekere gulzigheid is welkom. Ze streelt je ballen of andere plekken waar je het fijn vindt gestreeld te worden. Ze pijpt niet met een holle mond, maar gebruikt haar tong, lippen en de binnenkant van de wangen om contact te maken. Doorslikken hoeft niet. In haar mond klaarkomen is fijn, daarna uitspugen is prima.”

Tycho Lock, uroloog/androloog in het UMC Utrecht, heeft een anatomische correctie op een deel van het citaat uit de roman De Weinigen van Lucas Hirsch, waarmee de aflevering van vorige week begon (‘Ik stootte mijn pik naar voren en voelde hoe mijn ballen een grote lading zaad in haar keel pompten’). „Lucas is eigenaar, maar weet net als veel Nederlandse mannen maar half hoe het werkt.” Lock stuurde een uitgebreide tekst, met medische illustraties. Kort samengevat: zaadcellen vormen maar 1 procent van het volume van „het kwakje”, en komen tijdens de ejaculatie niet uit de ballen, maar uit een verdikking van de zaadleider die achter de blaas ligt. De rest bestaat uit vocht uit de zaadblazen (65 procent) en prostaatvocht (34 procent). En: „Het internet laat mannen vertellen dat ze met één ejaculatie het plafond kunnen witten, maar de totale hoeveelheid is normaal gesproken tussen de twee en vijf cc.” Verder vindt Lock de opmerking van een liefhebster, die niet graag doorslikt omdat ze de viscositeit niet trekt „erg amusant”. „Het is niet de viscositeit, maar de hoge PH (8 tot 8,5) die dames niet tolereren op hun tong. Alkalische vloeistoffen worden eigenlijk altijd vies gevonden.”

Freek* („oud maar niet verouderd in het denken”), tenslotte, vermoedt dat 90 procent van de vrouwen een hekel heeft aan pijpen. „Jonge vrouwen doen het wellicht omdat een jongen het wil, of uit angst voor preutse troela versleten te worden. Voor vijftigplussers is pijpen geen seks maar porno, een aberratie van de man, net als anale seks, parenavonden en pornofilms kijken.” Hij zou het „niet verkeerd” vinden die groep aan het woord te laten. Wederom een weerwoord: de vrouw die de vraag over pijpen opwierp is 83 , maar de liefhebsters die antwoordden zijn allemaal ook minstens 50.

*Achternamen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

