Prominenten roepen kabinet op om minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te halen

Het kabinet moet gehoor geven aan een oproep van de Europese Commissie om minderjarige vluchtelingen uit Griekenland op te nemen. Dat betogen tientallen prominenten uit het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de politiek, artsen en geestelijk leiders in een paginagrote advertentie die donderdag in NRC verschijnt. „Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht”, schrijven zij.

Opmerkelijke ondertekenaars zijn onder anderen de CDA’ers Herman Wijffels, oud-premier Dries van Agt en voormalig partijvoorzitter Bert de Vries, en VVD’er Ed Nijpels. Hun partijen zijn tegen het opnemen van vluchtelingenkinderen en vormen daarmee de basis voor het Nederlandse nee.

Vooral binnen het CDA schuurt deze opstelling bij een deel van de leden. Zij voelen meer voor een barmhartiger houding. Deze situatie doet denken aan het kinderpardon van vorig jaar. Daar was het kabinet op tegen, totdat het CDA onder druk van zijn eigen achterban van standpunt veranderde en er toch een kinderpardon kwam. De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie waren al voor een kinderpardon, zoals zij ook vóór het opnemen van minderjarige vluchtelingen uit Griekenland zijn. Van D66 staan onder anderen oud-partijleider Jan Terlouw, voormalig minister Laurens Jan Brinkhorst en voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham op de lijst met ondertekenaars.

Initiatief van ngo’s

De advertentie is een initiatief van de drie ngo’s Vluchtelingenwerk, Defense for Children en Stichting Vluchteling. Eerder mobiliseerden zij gemeenten om vluchtelingen op te vangen, als het zover komt. Ruim veertig gemeenten sloten zich aan.

Gelijktijdig ontsponnen zich andere, Europese initiatieven, zoals SOS Moria, over hetzelfde thema. Hun noodoproep werd ondertekend door ruim 48.000 Europese burgers en bijna zevenduizend artsen. Deze donderdag vinden er in een aantal Nederlandse steden live oproepen plaats.

„Het was al vijf voor twaalf, dat komt nu tot uiting in dit brede draagvlak”, zegt woordvoerder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. „Wij stoppen pas als het kabinet naar ons luistert.”

