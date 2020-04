Geëvacueerde inwoners Herkenbosch mogen weer naar huis

De 4.200 inwoners van het Limburgse dorp Herkenbosch mogen weer naar huis. In de nacht van dinsdag op woensdag werden zijgeëvacueerd vanwege branden in een natuurgebied vlakbij. Die brand is nu onder controle, liet burgemeester Monique de Boer-Beerta (VVD) van de gemeente Roerdalen volgens regionale media donderdag weten.

Nog niet alle inwoners mogen onmiddellijk hun woningen weer opzoeken. Mensen die in opvanglocaties zitten, krijgen voorrang. Zij worden met bussen teruggebracht. De overige inwoners krijgen een tijdvak toegewezen. Om 16.30 uur mogen de laatsten het dorp weer betreden. Voorlopig blijft de politie nog in Herkenbosch om de terugkeer te begeleiden. De gemeente verzoekt inwoners om bij thuiskomst direct binnen te blijven.

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de brand in De Meinweg, een natuurgebied met bossen en heides ten noordoosten van Herkenbosch. Het vuur is nog niet geheel gedoofd: af en toe wakkert de wind op sommige plekken weer kleine brandhaarden aan. De brandweer moet nog een paar dagen nablussen. De Meinweg blijft nog tot 1 mei dicht.

Lees meer over de natuurbranden: Het is gortdroog, maar het seizoen is nog lang

Herkenbosch werd niet ontruimd omdat de vlammen het dorp bedreigden, maar omdat de rookontwikkeling van de branden mogelijk gevaarlijk was voor de inwoners. De rook had een hoog koolmonoxidegehalte.

Ook in de Deurnese Peel woeden vanwege de droogte natuurbranden. Inmiddels is het natuurgebied voor het grootste deel verwoest, meldt de gemeente Deurne volgens persbureau ANP. Van de circa duizend hectare die de Deurnese Peel omvat, is inmiddels achthonderd hectare in de as gelegd.