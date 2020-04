Drugsdealende atleet krijgt strafaanbod van Hongaars OM

De twee mannen uit Stadskanaal die ervan verdacht worden op het Hongaarse muziekfestival Sziget grote hoeveelheden drugs te hebben willen verkopen, is donderdag door het Openbaar Ministerie in Boedapest een aanbod gedaan om levenslange gevangenisstraf te voorkomen. Als topatleet Roelf B. en zijn schoolvriend Gert-Jan N. „op een openbare zitting hun misdaad bekennen, stellen wij respectievelijk 8 en 10 jaar gevangenisstraf voor”, zegt Ferenc Rab, woordvoerder van het OM.

De Nederlandse dealer denkt dat het kan

De twintigers werden in augustus vorig jaar betrapt met duizenden xtc-pillen, een paar honderd gram marijuana en honderden voorgedraaide joints. Met in totaal een straatwaarde van 300.000 euro.

Bekentenis

Volgens Rab heeft Gert-Jan N. bekend dat de drugssmokkel en -handel zijn initiatief waren geweest en dat hij de verdovende middelen had gekocht. Roelf B., die enige bekendheid genoot als atleet, zou pas later bij het plan betrokken zijn en daarom een iets lagere straf verdienen.

De advocaten van beide mannen waren donderdagochtend niet bereikbaar voor een reactie. Om het aanbod te accepteren, zal de Hongaarse rechtbank een zitting moeten organiseren. Dat kan vanwege de coronapandemie zeker een half jaar duren. Nadat de strafmaat is bepaald, kunnen de mannen, die sinds augustus in voorarrest zitten, hun straf in Nederland uitzitten. Accepteren zij het aanbod niet, dan kan het OM volgens de Hongaarse wet maximaal levenslang eisen.